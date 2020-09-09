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09.09.2020 17:11
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ

Текст: Ирина Огилько

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ соответствует периоду года, и в целом ситуация спокойная. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

По данным пресс-службы ведомства, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 36 неделю спокойная. "Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю во всех возрастных группах ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению - на 55,8% и ниже показателей прошлого года на 40,5%. В настоящее время в Москве благоприятная эпидемиологическая ситуация для проведения вакцинации против гриппа", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что в столице прививочная кампания против гриппа стартовала с 1 сентября. Всего организовано более чем 450 прививочных пунктов в поликлиниках и 46 мобильных прививочных пунктов у 38 станций метро, двух станций московского центрального кольца, двух железнодорожных станций, а также в четырех многофункциональных центрах. Некоторые организации проведут вакцинацию сотрудников выездными бригадами московских поликлиник. Кстати, "Российская газета" не станет исключением, в четверг для сотрудников будет организован прививочный пункт.

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