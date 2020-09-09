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09.09.2020 11:57
Рубрика: Общество

Тульские ученые создали искусственные кости

Текст: Антон Валагин (Тула)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В тульском госуниверситете разработана технология изготовления сплава для имплантов, по основным параметрам схожего с человеческой костью.

Фото: Александра Кучерова / пресс-служба химического факультета МГУ
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- Существующие импланты из металлов по плотности значительно превосходят костную ткань, поэтому плохо вживляются, могут разрушать кость и разрушаться сами при пиковых нагрузках. Мы разработали порошковую технологию изготовления сплава, пористого по своей структуре и пластичного, как настоящая кость. Он не вызывает отторжения, не окисляется и безопасен для человека, - рассказал ТАСС профессор кафедры физики металлов и материаловедения ТулГУ Анатолий Касимцев.

Новый материал состоит из титана, ниобия и циркония - они сильно различаются по своим свойствам. При кристаллизации после выплавки тяжелые металлы опускаются вниз, легкие остаются сверху. Порошковая технология позволяет избежать неоднородности при температуре ниже их плавления.

- Разработка ориентирована на промышленный выпуск на тульских предприятиях, имеющих необходимое оборудование, - отметил профессор. В региональном министерстве науки добавили, что разработки ученых ТулГУ могут использоваться не только в медицине, но и в аэрокосмической отрасли. Созданный в университете сплав гафния, никеля и титана обладает эффектом памяти при температуре 200-300 градусов. Работы ведутся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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