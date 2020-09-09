Власть
09.09.2020 15:30

В Калужской области белорусы построят школу с двумя бассейнами

Белорусская делегация во главе с Министром архитектуры и строительства Беларуси Русланом Пархамовичем посетила Медынский район Калужской области. В городе Медынь прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы в честь начала строительства новой школы на одну тысячу мест. Подрядчиком на объекте выступает белорусское республиканское унитарное предприятие "Белстройцентр". Строительство современной школы с двумя бассейнами и детской киностудией планируется завершить в Медыни к концу следующего года.
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Сергей Михеев

Это уже третья школа, которая возводится силами белорусских строителей на калужской земле. До конца 2025 года здесь запланировано сдать в эксплуатацию еще несколько учреждений среднего образования. Кроме того, белорусы строят в Калужской области уже четвертый детский сад, в планах до 2025 года завершить возведение еще четырех.

Фото: iStock
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Калужский регион сотрудничает с Беларусью в разных сферах, например, в машиностроении и торговле, но самый серьезный результат виден в строительстве. С участием строительных организаций Минстройархитектуры, в частности холдинга "Белстройцентр-холдинг", в России реализуется ряд значимых строительных проектов. С 2013 по 2019 год белорусскими строительными организациями в Калужской области построено 20 домов общей площадью более ста тысяч квадратных метров.

Фото: Посольство Беларуси в России
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