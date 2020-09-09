В Калужской области белорусы построят школу с двумя бассейнами

Это уже третья школа, которая возводится силами белорусских строителей на калужской земле. До конца 2025 года здесь запланировано сдать в эксплуатацию еще несколько учреждений среднего образования. Кроме того, белорусы строят в Калужской области уже четвертый детский сад, в планах до 2025 года завершить возведение еще четырех.
Калужский регион сотрудничает с Беларусью в разных сферах, например, в машиностроении и торговле, но самый серьезный результат виден в строительстве. С участием строительных организаций Минстройархитектуры, в частности холдинга "Белстройцентр-холдинг", в России реализуется ряд значимых строительных проектов. С 2013 по 2019 год белорусскими строительными организациями в Калужской области построено 20 домов общей площадью более ста тысяч квадратных метров.