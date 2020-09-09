В Москве началась вакцинация добровольцев от COVID-19

В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сделали прививку.

Введение вакцины будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами - это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Анасиасия Ракова отметила, что число желающих ежедневно растет: "Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от COVID проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20".

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru. В течение двух недель с ними свяжется специалист и пригласит на медицинский осмотр, подобрав удобное время. Очень важно корректно указать данные в анкете на портале. В случае ошибки необходимо подать заявку повторно.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом - по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии житель может сообщить об этом врачу.

Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.

Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом так же, как и обычная прививка.