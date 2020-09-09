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09.09.2020 22:15
Рубрика: Общество

Пора на укол

В столице началась вакцинация в рамках исследования вакцины от COVID-19
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8257)
9 сентября в столице началась вакцинация жителей против новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно пока в шести медучреждениях города. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала этот факт: "Важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19. Первые участники исследования сделали прививку. Это позволит приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого".
О своем желании сделать прививку через портал mos.ru уже сообщили более 35 тысяч москвичей. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС О своем желании сделать прививку через портал mos.ru уже сообщили более 35 тысяч москвичей. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
О своем желании сделать прививку через портал mos.ru уже сообщили более 35 тысяч москвичей. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Впрочем, в числе самых первых испытателей новой вакцины в Москве еще на прошлой неделе выступила и сама Анастасия Ракова, и вице-мэр Владимир Ефимов, и мэр Сергей Собянин. А главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вчера в Facebook выразил сожаление о том, что он такой укол сделать не может, так как уже переболел коронавирусом. Зато его коллега главврач городской клинической больницы N67 имени Ворохобова Андрей Шкода сделал себе прививку от коронавируса. Он рассказал: "Наша больница вступила в борьбу с COVID-19 второй после Коммунарки. В нашем центре прошли лечение более 5 тысяч пациентов. За время пандемии мы изучили новый вирус, научились бороться с ним и увидели, насколько он может быть опасен для любого человека вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Только сейчас, с появлением вакцины, мы видим перспективу окончания пандемии. Для меня лично не было никаких сомнений в том, делать прививку или нет. Я ее уже сделал".

Фото: Михаил Синицын/РГ
Привиться от гриппа импортной вакциной можно будет не раньше октября-ноября

Получили такую возможность сейчас и большинство горожан, так как участником испытаний новой вакцины может стать любой совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС. Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России пригласили 40 тысяч москвичей принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании этой вакцины. Вакцинация проходит бесплатно. Число желающих принять в ней участие, по словам Раковой, с каждым днем растет: "Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас исследование вакцины проводится на базе 6 медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20".

Ограничения есть только по здоровью. Доброволец должен быть не болевшим ОРВИ за две недели до исследования и не болеющим в момент вакцинации, не перенесшим COVID-19 и не контактировавшим с заболевшими COVID-19 как минимум в течение двух недель до исследования. Женщинам надо еще иметь отрицательный тест на беременность.

Подают заявку на участие исследовании вакцины против COVID-19 на портале mos.ru. Обследования первых добровольцев в столице начались в минувший понедельник. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

Принять участие в испытаниях может любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС

Медработники обещают быть постоянно на связи с добровольцами по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии можно будет немедленно сообщить об этом врачу. Продлится исследование 180 дней.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Денис Проценко: Я сделал бы вакцину, если не переболел бы ранее

После его завершения вакцина получит постоянное регистрационное удостоверение. И тогда возможность прививки станет доступной и другим группам москвичей, в том числе и в возрасте 60+. Пока же для всех остальных горожан в столице идет массовая вакцинация против гриппа. Стартовала она этой осенью пораньше - с 1 сентября. Таким образом городские власти стремятся предупредить наложение друг на друга заболеваемости гриппом и коронавирусом, что чрезвычайно опасно. За первую же неделю защитный укол сделали более 350 тысяч москвичей. "Все больше горожан понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год", - отметила Анастасия Ракова. Большинство из них убедились на личном опыте в пользе такой прививки. В прошлом году, например, ее сделали более 60 процентов горожан, и в столице не было ни одного летального исхода от гриппа, подчеркнул недавно на пресс-конференции руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Бесплатно сделать прививку от гриппа москвичи могут в городских поликлиниках и 54 мобильных пунктах вакцинации у 36 станции метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах госуслуг "Мои документы". По два мобильных пункта работают у станций метро: "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Перово", "Митино", "Юго-Западная", "Киевская", "Солнцево", "ВДНХ", а также возле железнодорожной станции Крюково.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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