В Москве открылась первая крупная выставка Сергея Виноградова

В Музее русского импрессионизма открылась масштабная персональная выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь". Впервые творчество мастера представлено настолько полно - более 60 живописный работ, воспоминания и ранее не публиковавшиеся фотографии.

Кураторы выставки - директор музея Юлия Петрова и специалист выставочного отдела Ольга Юркина - признаются, что работа над проектом доставила им большое удовольствие.

"Герой, которого мы представляем, это человек, с чьим наследием и в целом с образом которого работать было очень интересно", - отметила Петрова.

Имя Сергея Виноградова сегодня, возможно, известно немногим. Но на рубеже 19-20 веков знакомством и дружбой с ним гордились Игорь Грабарь и Сергей Дягилев, Федор Шаляпин и Валентин Серов, Максим Горький и Лев Толстой. Он был стопроцентно человеком своего времени и своего круга. Всегда одетый с иголочки, причесанный по последней моде, часто в фетровой шляпе и с перчаткой в руках.

Невероятно жизнерадостный человек, умеющий брать от жизни все, он обладал двумя редкими качествами - талантом живописца и зорким взглядом арт-агента. Его уважали и прислушивались к его мнению. Это он увлек коллекционированием братьев Морозовых, а в последствии курировал их собрания. И во многом благодаря его широкому кругозору, вкусу и чутью в России появились полотна Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдгара, Дега Клода Моне, Винсента Ван Гога и многих других.

Сергей Виноградов сумел серьезно повлиять на расстановку сил в истории отечественного искусства как один из организаторов и активный участник выставок Союза русских художников и Первой выставки русского искусства в США в 1924 году.

В архитектуре выставки кураторы особо подчеркнули усадебную тему, одну из самых значимых в творчестве Виноградова. Его всегда привлекала размеренная усадебная жизнь, работы этого цикла поражают яркой палитрой, сложными тональными сочетаниями и тонкой манерой письма.

На выставке создается ощущение, будто ты пришел не в музей, а в гости к художнику. Виноградов был обаятельным и жизнелюбивым человеком и в своих работах стремился отображать то, что любит. Здесь и безмятежные пейзажи, и театр, и шумные парижские кафе.

"Для своего творчества, для своих полотен Сергей Виноградов выбирает из всего, что в его довольно долгой жизни его окружало, только самое привлекательное. Подчас, может быть, ретушируя где-то недостатки реальности, отказываясь от изображения тех острых, страшных, жестоких моментов, свидетелем которых он, конечно же, был как человек, переживший и Первую мировую, и Гражданскую войны, и революцию с погромами, разрухой. Он как будто бы обходит все негативное стороной", - приводит слова директора музея ТАСС.

Эта "нарисованная жизнь" была словно терапией для художника, а теперь и зрители смогут оставить за дверьми музея серые и холодные столичные будни и окунуться в светлую дачную эстетику.

При подготовке выставки кураторы опирались в том числе и на мемуары самого художника, и на воспоминания о нем.

"За весь период подготовки выставки нигде мы не нашли ни одного дурного слова в адрес Сергея Арсеньевича Виноградова. Все отзываются о нем как о человеке чрезвычайно достойном, порядочном. Человеке, справедливо оценивающим и свое творчество, и чужое творчество, что не очень часто встречается в художественной среде", - отметила Юлия Петрова.

Впервые в одном месте удалось собрать работы художника из не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и частных коллекций и музейных собраний Иркутска, Архангельска, Омска, Казани, Петрозаводска, Барнаула и других городов России. Также впервые зрители увидят полотна, специально привезенные из Литвы и Эстонии. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не удалось доставить в Москву работы Виноградова из Риги.