Новости

Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась 16:41
"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО 16:34
Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году 16:34
Путин поддержал идею по использованию оставшихся денег, выделенных туротрасли 16:23
Honda назвала цены на обновленный CR-V. Он стал значительно дороже 16:22
СК просит арестовать замминистра энергетики по делу о хищении более 600 млн 16:20
СМИ: Сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 16:16
Эксперты БелАЭС подтвердили надежность системы безопасности станции 16:00
Столичный регион Греции охватили пожары 15:55
У побережья Нигерии пираты захватили в плен двух россиян 15:54
Новую велозарядку для гаджетов поставили на МЦД в Москве 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 17:15
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль

Текст: Владимир Баршев

На какие только ухищрения не идут мошенники, чтобы усыпить бдительность граждан, которых собираются одурачить. Целый драматический спектакль разыграл аферист перед московской пенсионеркой, чтобы получить ее деньги. К счастью, его удалось задержать.

В России создадут рабочую группу по борьбе с телефонными мошенниками

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району города Москвы задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве.

По имеющейся информации, злоумышленник позвонил 82-летней жительнице столицы и представился сотрудником правоохранительных органов. Он поинтересовался у пенсионерки, не подвергалась ли она мошенническим действиям, и посоветовал звонить ему, если такие ситуации возникнут.

Фото: iStock
Как уберечься от мошенников при получении автокредита

На следующий день ей поступил звонок от другого неизвестного. Тот стал убеждать женщину передать ему все свои сбережения, пригрозив блокировкой её банковской карты. Испугавшись, потерпевшая обратилась за помощью к звонившему ей днём ранее мужчине. Тот посоветовал выполнить все требования злоумышленника якобы для его задержания в момент передачи денежных средств. Тогда пожилая женщина сняла 675 тысяч рублей в ближайшем банкомате и передала их аферисту через окно. Позже она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

"Следователем отдела МВД России по Останкинскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на Лебедянской улице. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастника противоправного деяния", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на ребенка
Лавров раскритиковал действия Берлина
В ЦИКе рассказали об автоматизированной системе проверки подписей
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Перевод всех госсервисов на портал госуслуг завершится к 2022 году
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского