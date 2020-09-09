В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль

На какие только ухищрения не идут мошенники, чтобы усыпить бдительность граждан, которых собираются одурачить. Целый драматический спектакль разыграл аферист перед московской пенсионеркой, чтобы получить ее деньги. К счастью, его удалось задержать.

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району города Москвы задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве.

По имеющейся информации, злоумышленник позвонил 82-летней жительнице столицы и представился сотрудником правоохранительных органов. Он поинтересовался у пенсионерки, не подвергалась ли она мошенническим действиям, и посоветовал звонить ему, если такие ситуации возникнут.

На следующий день ей поступил звонок от другого неизвестного. Тот стал убеждать женщину передать ему все свои сбережения, пригрозив блокировкой её банковской карты. Испугавшись, потерпевшая обратилась за помощью к звонившему ей днём ранее мужчине. Тот посоветовал выполнить все требования злоумышленника якобы для его задержания в момент передачи денежных средств. Тогда пожилая женщина сняла 675 тысяч рублей в ближайшем банкомате и передала их аферисту через окно. Позже она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

"Следователем отдела МВД России по Останкинскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на Лебедянской улице. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастника противоправного деяния", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.