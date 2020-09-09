В школах Липецкой области заработали питьевые фонтанчики

В Липецкой области установили около тысячи фонтанчиков с питьевой водой. Новое оборудование появилось в 261 учреждении региона к новому учебном году. Все они оборудованы фильтрами для очистки воды. В каждой из школ установлено от двух до пяти фонтанчиков в зависимости от ее площади и числа учащихся.

Напомним, что инициатива - обеспечить школы чистой питьевой водой, при этом создать инфраструктуру, удобную для детей - принадлежит главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову.

Задача стала решаться еще в феврале: специалисты регионального управления образования и науки провели мониторинг обеспеченности общеобразовательных учреждений отфильтрованной водой. Он показал, что не во всех школах питьевая вода соответствует санитарным требованиям. К тому же питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в образовательном учреждении, а с этим тоже время от времени возникали проблемы.

По итогам мониторинга Игорь Артамонов поручил ситуацию исправить, установив системы питьевых фонтанчиков.

- Здоровье и безопасность детей - превыше всего, - подчеркнул Артамонов.

Работы по монтажу питьевой системы начались уже весной. Строители частично заменили уже имеющиеся в школах фонтанчики и проложили коммуникации под новые. На их установку было направлено более 21 миллиона рублей. Все работы завершились в августе. Вода в школьных фонтанчиках полностью соответствует санитарным требованиям: она безвредна по химическому составу и насыщена необходимыми макро- и микроэлементами. Важно, что вода не будет литься постоянно: фонтанчик активизируется нажатием кнопки.