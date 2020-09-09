Новости

В России началась маркировка вакцины "Спутник V" 13:22
Федун заявил, что Кокорин не уйдет из "Спартака" в "Рому" 13:21
В московских МФЦ появились криптобиокабины 13:09
Анна Кузнецова встретила вывезенных детей из Сирии 13:02
Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19 12:59
Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате 12:50
ОНК: Осужденный Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 12:49
В Казани совершил вынужденную посадку самолет Москва - Тюмень 12:42
За неделю в Москве выпадет половина месячной нормы осадков 12:40
Памфилова: Мы справимся с провокациями на выборах 12:31
В Орске полуторагодовалый ребенок умер, выпив средство от тараканов 12:23
Гомельский молодежный театр открывает сезон 12:22
Один из боссов сицилийской мафии в тюрьме откусил палец охраннику 12:17
Пожарные вертолеты Москвы сократили время подготовки к вылету 12:13
Артиллеристы ЗВО впервые применили на учениях "Малку" и "Тюльпан" 12:12
МИД: Против РФ развернута очередная кампания мобилизации санкционных настроений 12:10
Задержанный замминистра энергетики РФ Тихонов не признал вину 11:54
Австрия откроет лыжные курорты независимо от коронавируса 11:54
Стартовал конкурс на получение президентских стипендий для молодых ученых 11:47
Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно 11:47
В Ростовской области возбудили дело о смерти ребенка в больнице 11:47
В Екатеринбурге арестовали бразильца, устроившего взрыв на родине 11:44
Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока 11:43
СК проверит обстоятельства гибели туристки в горной Катуни 11:43
Прививку от гриппа за неделю сделали более 350 тысяч москвичей 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 12:40
Рубрика: Общество

За неделю в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

Текст: Ирина Огилько

Со вторника по пятницу в столице может выпасть до 50 процентов нормы осадков сентября, которая составляет 65 мм. Подробностями поделилась с "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Вильфанд озвучил сроки наступления "бархатного сезона" на курортах РФ

Принес непогоду холодный атмосферный фронт, который движется с северо-запада на восток. Его влияние на погоду в городе неоднородное. Так, в минувший вторник на территории опорной метеостанции ВДНХ "копилка" осадков пополнилась на 12 мм, при этом метеостанция в районе Измайлово зафиксировала рост уровня осадков на 18мм. В среду, по прогнозам метеорологов, выпадет до 5-6 мм осадков, а самым дождливым днем станет четверг.

- Наиболее сильные дожди ожидаем в четверг, 10 сентября, пролиться на город сможет до 14-16 мм осадков, - рассказала "РГ" Позднякова. - Это много, возможны локальные подтопления территорий. Усиливать ощущение непогоды станет сильный ветер в порывах до 15-17 м/с.

Если подсчитать весь объем воды, то он будет сопоставим с половиной месячной нормы осадков. И это не так уж и плохо, отмечает метеоролог, ведь пока на метеостанциях ощущается дефицит влаги.

- Небольшая передышка в дождях придет к выходным дням, когда небо прояснится и выглянет солнце. Под его влиянием воздух сможет прогреться до +20 градусов, ночью не ниже +10, - сказала Позднякова.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
МИД: Против РФ развернута очередная кампания мобилизации санкционных настроений
Россия возобновляет полеты в Египет
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа