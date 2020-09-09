За неделю в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

Со вторника по пятницу в столице может выпасть до 50 процентов нормы осадков сентября, которая составляет 65 мм. Подробностями поделилась с "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Принес непогоду холодный атмосферный фронт, который движется с северо-запада на восток. Его влияние на погоду в городе неоднородное. Так, в минувший вторник на территории опорной метеостанции ВДНХ "копилка" осадков пополнилась на 12 мм, при этом метеостанция в районе Измайлово зафиксировала рост уровня осадков на 18мм. В среду, по прогнозам метеорологов, выпадет до 5-6 мм осадков, а самым дождливым днем станет четверг.

- Наиболее сильные дожди ожидаем в четверг, 10 сентября, пролиться на город сможет до 14-16 мм осадков, - рассказала "РГ" Позднякова. - Это много, возможны локальные подтопления территорий. Усиливать ощущение непогоды станет сильный ветер в порывах до 15-17 м/с.

Если подсчитать весь объем воды, то он будет сопоставим с половиной месячной нормы осадков. И это не так уж и плохо, отмечает метеоролог, ведь пока на метеостанциях ощущается дефицит влаги.

- Небольшая передышка в дождях придет к выходным дням, когда небо прояснится и выглянет солнце. Под его влиянием воздух сможет прогреться до +20 градусов, ночью не ниже +10, - сказала Позднякова.