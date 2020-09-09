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09.09.2020 04:40
Рубрика: Происшествия

Из интерната в ЕАО из-за задымления эвакуировали 126 человек

Текст: Дина Непомнящая

Задымление на втором этаже школы-интерната в городе Облучье Еврейской автономной области произошло сегодня утром. Из здания были эвакуированы 102 ученика и 24 сотрудника.

Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
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На месте происшествия работали шесть огнеборцев из пожарно-спасательной части № 6, используя две единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, специалисты оперативно разведали обстановку и выяснили, что задымление возникло в учительской из-за неисправной лампы. Возгорание самоликвидировалось.

Пострадавших в результате ЧП не было. После проветривания помещения школа вернулась к работе.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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