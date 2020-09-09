Из интерната в ЕАО из-за задымления эвакуировали 126 человек

Задымление на втором этаже школы-интерната в городе Облучье Еврейской автономной области произошло сегодня утром. Из здания были эвакуированы 102 ученика и 24 сотрудника.

На месте происшествия работали шесть огнеборцев из пожарно-спасательной части № 6, используя две единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, специалисты оперативно разведали обстановку и выяснили, что задымление возникло в учительской из-за неисправной лампы. Возгорание самоликвидировалось.

Пострадавших в результате ЧП не было. После проветривания помещения школа вернулась к работе.