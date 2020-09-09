Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных

Отсутствие двух заключенных обнаружили сегодня утром после подъема в исправительной колонии-поселении в поселке Оловянная Забайкальского края. Один из них - 50-летний мужчина - был осужден за совершение ДТП со смертельным исходом. Другой - 33-летний гражданин - судим уже дважды, в том числе за убийство.

После их побега в отношении администрации исправительного учреждения начала проверку прокуратура. Будет выяснено, соблюдались ли в ИК требования режима и надзора за осужденными.

Как сообщили прокуроры, в ходе проверки оценят соответствие требованиям инженерно-технических средств охраны и дадут оценку действиям сотрудников дежурной смены. Виновных привлекут к ответственности.