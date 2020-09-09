Режим ЧС ввели еще в трех районах Приморья

Дожди накрыли юг и запад Приморья. Снова досталось Хасанскому району. Там спасатели наблюдают за дамбой на реке Барабашевке, вода может прорвать ее и пойти в поселок. В Уссурийском городском округе отрезанными из-за глубоких переливов на дорогах оказались несколько сел.
На участках между населенными пунктами с помощью сотрудников МЧС организовали лодочные переправы. Подтоплены 22 придомовые территории, 600 гектаров сельхозугодий. В Партизанском городском округе пострадали объекты электроснабжения "ДРСК". Как рассказали в региональном министерстве ГО и ЧС, там продолжаются восстановительные работы. В Пограничном районе зафиксированы переливы через дороги, подтоплено несколько домов.
В последних трех муниципалитетах Приморья вчера был введен режим ЧС, на территориях Хасанского, Надеждинского, Шкотовского районов и Находкинского городского округа он действует еще с момента прихода первого тайфуна. Кроме того, спасатели предупредили, что из-за прошедших дождей может выйти из берегов река Раздольная, тогда подтопленными окажутся близлежащие участки дорог.