Режим ЧС ввели еще в трех районах Приморья

На приморский край один за другим обрушились два супертайфуна - "Майсак" и "Хайшен". Шли они друг за другом, первый отличился сильным ветром - до 40 метров в секунду, - такого в крае не было больше 50 лет. Ураган оставил без света более 100 тысяч жителей, и работы по восстановлению электроснабжения велись несколько суток. Не успел край оправиться, как на него свалилось новое погодное несчастье - тайфун "Хайшен", который принес с собой не только ветер, но и очень сильные осадки.

Дожди накрыли юг и запад Приморья. Снова досталось Хасанскому району. Там спасатели наблюдают за дамбой на реке Барабашевке, вода может прорвать ее и пойти в поселок. В Уссурийском городском округе отрезанными из-за глубоких переливов на дорогах оказались несколько сел.

На участках между населенными пунктами с помощью сотрудников МЧС организовали лодочные переправы. Подтоплены 22 придомовые территории, 600 гектаров сельхозугодий. В Партизанском городском округе пострадали объекты электроснабжения "ДРСК". Как рассказали в региональном министерстве ГО и ЧС, там продолжаются восстановительные работы. В Пограничном районе зафиксированы переливы через дороги, подтоплено несколько домов.

В последних трех муниципалитетах Приморья вчера был введен режим ЧС, на территориях Хасанского, Надеждинского, Шкотовского районов и Находкинского городского округа он действует еще с момента прихода первого тайфуна. Кроме того, спасатели предупредили, что из-за прошедших дождей может выйти из берегов река Раздольная, тогда подтопленными окажутся близлежащие участки дорог.