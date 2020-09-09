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09.09.2020 12:50
Рубрика: Экономика

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Текст: Алексей Дуэль
Разрыв между регионами в уровне средних зарплат достигает пятикратных значений, следует из данных Росстата о социально-экономическом положении субъектов РФ в первом полугодии 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ТОП-5 регионов по самым высоким средним заработкам выглядит так. На пятом месте по доходам находится Сахалинская область. Островитяне в среднем получают в месяц по 90907 рублей.

Фото: iStock
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На четвертом - Магаданская область. Колымский край позволяет в среднем зарабатывать в месяц 96568 рублей. На третьем - Москва. Средняя зарплата столичного жителя составила 96826 рублей. Второе место рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя зарплата северян зафиксирована на уровне 112943 рублей. Самые высокие доходы у тех, кто трудится на Чукотке. Их средний доход в первом полугодии оказался на уровне 116485 рублей.

При этом средний для России показатель за тот же период зафиксирован на уровне 49600 рублей.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами списка весьма значительный. Так, в Карачаево-Черкесии средняя зарплата первых шести месяцев этого года оказалась на уровне 28760 рублей, в Алтайском крае - 28716 рублей. Замыкает же список Ивановская область, где этот показатель зафиксирован на уровне 27558 рублей в месяц.

Читайте комментарии к "Основным показателям социально-экономического положения субъектов РФ в I полугодии 2020 года" в завтрашнем номере "РГ", на сайте rg.ru они будут опубликованы сегодня в 18.00.

В регионах Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Росстат Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Рынок труда

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