Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

ТОП-5 регионов по самым высоким средним заработкам выглядит так. На пятом месте по доходам находится Сахалинская область. Островитяне в среднем получают в месяц по 90907 рублей.

На четвертом - Магаданская область. Колымский край позволяет в среднем зарабатывать в месяц 96568 рублей. На третьем - Москва. Средняя зарплата столичного жителя составила 96826 рублей. Второе место рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя зарплата северян зафиксирована на уровне 112943 рублей. Самые высокие доходы у тех, кто трудится на Чукотке. Их средний доход в первом полугодии оказался на уровне 116485 рублей.

При этом средний для России показатель за тот же период зафиксирован на уровне 49600 рублей.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами списка весьма значительный. Так, в Карачаево-Черкесии средняя зарплата первых шести месяцев этого года оказалась на уровне 28760 рублей, в Алтайском крае - 28716 рублей. Замыкает же список Ивановская область, где этот показатель зафиксирован на уровне 27558 рублей в месяц.

Читайте комментарии к "Основным показателям социально-экономического положения субъектов РФ в I полугодии 2020 года" в завтрашнем номере "РГ", на сайте rg.ru они будут опубликованы сегодня в 18.00.