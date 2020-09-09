Самозанятым помогут продвигаться в Instagram

Новости

В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при столкновении катера и баржи 20:56
В лесу под Калининградом нашли 800 снарядов 20:27
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи 20:18
Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнева 19:57
Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 19:33
В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 20:10
Рубрика: Общество

Пироги раскрутят

Самозанятым помогут продвигаться в Instagram
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Для жителей Приморья разработали новую меру поддержки - команда специалистов центра "Мой бизнес" будет работать с аккаунтом самозанятого в течение месяца.

"Акцент решено сделать в первую очередь на производителях уникальных товаров. Например, тех, кто занимается выпечкой, изготовлением украшений ручной работы или делает мебель на заказ. Это связано с тем, что на их производство, как правило, уходит больше времени и ресурсов", - объяснила Виктория Петрова, директор Центра поддержки предпринимательства, подразделения центра "Мой бизнес".

Фото: iStock
Станут ли блогеры новыми медиа

Специалисты помогут самозанятому провести анализ его страницы, определить целевую аудиторию, разработать стратегию продаж, составить контент-план. С каждым будет работать целая команда. Дизайнеры разработают логотип и индивидуальный бренд аккаунта. Фотографы сделают профессиональные кадры, копирайтеры напишут до 15 постов и посоветуют, какие приемы лучше использовать при составлении текстов, таргетолог настроит рекламу. Команда будет поддерживать аккаунт месяц.

Одним из первых новую меру поддержки оценил Платон Диденко, директор по развитию базы отдыха "Океан".

"Консультант дала нам несколько очень полезных советов по упаковке нашего аккаунта, например, по правильному оформлению шапки профиля с учетом наших конкурентных преимуществ - для того чтобы мы были в топе поисковика. Рассказала об особенностях работы алгоритмов в Instagram. Зная, как это устроено, можем показать наш контент максимальному числу пользователей", - рассказал он.

В регионах Общество СМИ и соцсети Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Ростуризм смягчит условия программы кэшбека за туры по России
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Песков объяснил причины динамики курса рубля
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа