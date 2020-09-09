Самозанятым помогут продвигаться в Instagram

Для жителей Приморья разработали новую меру поддержки - команда специалистов центра "Мой бизнес" будет работать с аккаунтом самозанятого в течение месяца.

"Акцент решено сделать в первую очередь на производителях уникальных товаров. Например, тех, кто занимается выпечкой, изготовлением украшений ручной работы или делает мебель на заказ. Это связано с тем, что на их производство, как правило, уходит больше времени и ресурсов", - объяснила Виктория Петрова, директор Центра поддержки предпринимательства, подразделения центра "Мой бизнес".

Специалисты помогут самозанятому провести анализ его страницы, определить целевую аудиторию, разработать стратегию продаж, составить контент-план. С каждым будет работать целая команда. Дизайнеры разработают логотип и индивидуальный бренд аккаунта. Фотографы сделают профессиональные кадры, копирайтеры напишут до 15 постов и посоветуют, какие приемы лучше использовать при составлении текстов, таргетолог настроит рекламу. Команда будет поддерживать аккаунт месяц.

Одним из первых новую меру поддержки оценил Платон Диденко, директор по развитию базы отдыха "Океан".

"Консультант дала нам несколько очень полезных советов по упаковке нашего аккаунта, например, по правильному оформлению шапки профиля с учетом наших конкурентных преимуществ - для того чтобы мы были в топе поисковика. Рассказала об особенностях работы алгоритмов в Instagram. Зная, как это устроено, можем показать наш контент максимальному числу пользователей", - рассказал он.