В Чите два сотрудника "Водоканала" погибли в коллекторе

Два сотрудника "Водоканала" погибли в канализационном коллекторе по улице Кастринской в Чите. ЧП произошло во вторник вечером, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Проводя технические работы, мужчины отравились продуктами разложения канализационных стоков. Двух из них достали из люка уже мертвыми, третьего увезли в краевую клиническую больницу.

На месте происшествия работала следственная оперативная группа.

"Произведен осмотр тел погибших, назначена судебная медэкспертиза для установления причин смерти", - говорится на сайте ведомства.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.