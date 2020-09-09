В Хабаровском крае запустили Совгаванскую ТЭЦ

В Советской Гавани ввели в эксплуатацию новую ТЭЦ. Торжественный запуск объекта прошел в Хабаровске в формате видеосвязи, сообщает корреспондент "РГ".

Теплоэлектроцентраль мощностью 126 МВт заменила изношенную Майскую ГРЭС, которая работала с 1936 года. Ежегодно новая ТЭЦ сможет вырабатывать в три раза больше энергии, чем старая, - 630 миллионов кВт/ч.

Совгаванская ТЭЦ - последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке. Ранее РусГидро ввело в эксплуатацию вторую очередь Благовещенской ТЭЦ, первую - Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2.

Топливом для электростанции послужит каменный уголь Ургальского месторождения. Сама она станет основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино, где реализуют проекты в области портовой инфраструктуры, переработки рыбы и морепродуктов.

- Рост энергопотребления в Хабаровском крае составляет более двух процентов в год, что должно сопровождаться опережающим развитием электроэнергетики. Новые генерирующие мощности Совгаванской ТЭЦ позволят покрыть растущие потребности региона в электроэнергии и повысят надежность энергоснабжения потребителей, - сказал во время церемонии открытия глава РусГидро Николай Шульгинов.