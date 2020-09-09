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Рубрика: Происшествия

В трех муниципалитетах Приморья после тайфунов ввели режим ЧС

Текст: Анна Бондаренко

В Пограничном районе, а также в Партизанском и Уссурийском городских округах ввели режим ЧС после прошедших тайфунов "Майсак" и "Хайшен", сообщила пресс-служба правительства Приморья.

По данным краевого министерства по делам ГО и ЧС, на нескольких территориях Уссурийского городского округа затоплены дороги, на участках между населенными пунктами Корсаковка - Яконовка, Борисовка - Корсаковка, Пуциловка - Богатырка организованы лодочные переправы. В округе подтоплены 22 придомовые территории, 600 гектаров сельхозугодий.

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В Партизанском городском округе введен режим ЧС в пределах границ размещения энергообъектов ОАО "ДРСК". Идут работы по восстановлению электроснабжения. Затоплена дорога к селу Тигровое, туда можно добраться только железнодорожным транспортом.

В Пограничном районе режим ЧС действует на всей территории. Там подтоплены дороги и несколько домов.

Ранее режим ЧС муниципального характера был введен в Находкинском городском округе, Надеждинском, Шкотовском районах и Зарубинском городском поселении Хасанского района. Там продолжаются восстановительные работы на дорогах и объектах коммунальной инфраструктуры.

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