В Улан-Удэ две школы перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Две школы в Улан-Удэ, а также свыше 30 классов перешли на дистанционный формат занятий. Причиной стал коронавирус, который диагностировали как среди учеников, так и среди учителей.

"Переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в семи школах города - № 35, № 12, № 14, № 29, № 43, № 49, № 55. Полностью закрыты две школы - № 22 и № 108", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что школьники смогут вернуться в учебные заведения 11 сентября.

За последние сутки в Бурятии выявлено 39 случаев заражения COVID-19. В общей сложности, коронавирус диагностирован 5705 людям, 4730 из них выздоровели, 58 скончались.