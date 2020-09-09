Ветрозащитные экраны АО "Восточный Порт" выдержали удары тайфунов

Новости

Стартовал конкурс на получение президентских стипендий для молодых ученых 11:47
Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно 11:47
В Ростовской области возбудили дело о смерти ребенка в больнице 11:47
На Урале арестован иностранец, из-за шоу напавший на студию в Бразилии 11:44
Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока 11:43
СК проверит обстоятельства гибели туристки в горной Катуни 11:43
Прививку от гриппа за неделю сделали более 350 тысяч москвичей 11:40
В Удмуртии сотрудницу банка осудили за кражу 11 млн рублей у клиентов 11:32
Между КНР и Австралией разгорелся скандал из-за журналистов 11:20
Песков назвал шахматы свободным видом спорта 11:17
Московский театр мюзикла откроет сезон благотворительным спектаклем для врачей 11:15
Песков ответил на вопрос о прививке Путина от коронавируса 11:08
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 11:06
Редкий вездеход "Водник": ГАЗ с деталями от БТР-80 11:02
В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки" 10:55
Аксенов предложил отмечать в РФ День памяти погибших в Крымской войне 10:51
Песков назвал причину частого общения Путина и Абэ 10:45
В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Лукашенко 10:44
Власти Крыма не исключили продления до марта ограничений подачи воды 10:43
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве 10:11
Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой 10:10
В ГД предложили обязательно проверять здоровье школьников перед началом учебы 10:01
Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных 09:59
В ПБК "Локомотив-Кубань" произошла вспышка коронавируса 09:54
В Японии приостановили клинические испытания британской вакцины от COVID-19 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 11:25

Ветрозащитные экраны АО "Восточный Порт" выдержали удары тайфунов

Текст: Вадим Иванский
Систему ветрозащитных экранов специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт" проверили на прочность два мощных тайфуна "Майсак" и "Хайшен", обрушившиеся на Приморье в первых числах сентября, сообщила пресс-служба компании.

По словам специалистов АО "Восточный Порт", ни один из многометровых стальных модулей, установленных по периметру производственно-перегрузочных комплексов предприятия, не пострадал от ураганного ветра, который порывами достигал 40 метров в секунду. Между тем, эти конструкции - крупнейшие подобные сооружения на Дальнем Востоке, их высота - более 20 метров, длина почти три километра, а общая площадь превышает 55 тысяч квадратных метров.

По мнению ведущего специалиста по проектным работам Дирекции строящегося объекта АО "Восточный Порт" Руслана Черноусова, это подтверждает правильность технических решений, принятых при возведении защитных экранов.

- Кроме того, на практике подтвердились результаты математического моделирования с учетом розы ветров бухты Врангеля, которое выполнялось на этапе подготовки к установке ветропылезащиты, - добавил он.

Для того, чтобы сооружения могли эффективно противостоять сильным ветрам, которые в Приморье не редкость, в конструкции через каждые шесть метров на глубину 15-18 метров (примерно высота 5-этажного дома) вмонтированы буроинъекционные сваи. Несколько таких свай образуют фундамент опоры, на которую крепятся защитные экраны. Те, в свою очередь, монтируются из перфорированных стальных панелей с антикоррозионным полимерным покрытием.

Работы по установке ветропылезащитных экранов продолжаются. До конца текущего года компания планирует завершить их возведение на территории специализированного угольного комплекса, включая Третью очередь. Сооружение длиной 1672 метра закроет границы производственной зоны с суши. Объем инвестиций составил 1150 миллиона рублей. В августе сооружения установили на восточной и южной стороне.

В компании подчеркивают, что пылеветрозащитные сооружения составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. Реализация проекта, аналогов которого по масштабам в ДФО нет, стартовала 2017 году, а завершение "наземного" этапа установки экранов запланировано в 2020-м. Сооружения станут одним из важных элементов целого комплекса мер для предотвращения попадания в окружающую среду частиц угля на всех стадиях его обработки, хранения и отгрузки. Помимо ветрозащитных сооружений, экологическую безопасность обеспечивают аспирационные системы, системы сухого тумана, водного орошения, очистки технических вод, а также тепловизоры и снегогенераторы. В работе компания использует максимально безопасное современное оборудование - крытые вагоноразмораживатели и вагоноопрокидыватели, стакеры, реклаймеры, крытые конвейерные линии.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В прошлом году его грузооборот составил 25,51 миллиона тонн. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным портом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Россияне стали отказываться от банковских карт
В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника