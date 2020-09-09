Ветрозащитные экраны АО "Восточный Порт" выдержали удары тайфунов

Систему ветрозащитных экранов специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт" проверили на прочность два мощных тайфуна "Майсак" и "Хайшен", обрушившиеся на Приморье в первых числах сентября, сообщила пресс-служба компании.

По словам специалистов АО "Восточный Порт", ни один из многометровых стальных модулей, установленных по периметру производственно-перегрузочных комплексов предприятия, не пострадал от ураганного ветра, который порывами достигал 40 метров в секунду. Между тем, эти конструкции - крупнейшие подобные сооружения на Дальнем Востоке, их высота - более 20 метров, длина почти три километра, а общая площадь превышает 55 тысяч квадратных метров.

По мнению ведущего специалиста по проектным работам Дирекции строящегося объекта АО "Восточный Порт" Руслана Черноусова, это подтверждает правильность технических решений, принятых при возведении защитных экранов.

- Кроме того, на практике подтвердились результаты математического моделирования с учетом розы ветров бухты Врангеля, которое выполнялось на этапе подготовки к установке ветропылезащиты, - добавил он.

Для того, чтобы сооружения могли эффективно противостоять сильным ветрам, которые в Приморье не редкость, в конструкции через каждые шесть метров на глубину 15-18 метров (примерно высота 5-этажного дома) вмонтированы буроинъекционные сваи. Несколько таких свай образуют фундамент опоры, на которую крепятся защитные экраны. Те, в свою очередь, монтируются из перфорированных стальных панелей с антикоррозионным полимерным покрытием.

Работы по установке ветропылезащитных экранов продолжаются. До конца текущего года компания планирует завершить их возведение на территории специализированного угольного комплекса, включая Третью очередь. Сооружение длиной 1672 метра закроет границы производственной зоны с суши. Объем инвестиций составил 1150 миллиона рублей. В августе сооружения установили на восточной и южной стороне.

В компании подчеркивают, что пылеветрозащитные сооружения составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. Реализация проекта, аналогов которого по масштабам в ДФО нет, стартовала 2017 году, а завершение "наземного" этапа установки экранов запланировано в 2020-м. Сооружения станут одним из важных элементов целого комплекса мер для предотвращения попадания в окружающую среду частиц угля на всех стадиях его обработки, хранения и отгрузки. Помимо ветрозащитных сооружений, экологическую безопасность обеспечивают аспирационные системы, системы сухого тумана, водного орошения, очистки технических вод, а также тепловизоры и снегогенераторы. В работе компания использует максимально безопасное современное оборудование - крытые вагоноразмораживатели и вагоноопрокидыватели, стакеры, реклаймеры, крытые конвейерные линии.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В прошлом году его грузооборот составил 25,51 миллиона тонн. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным портом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"