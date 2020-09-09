Видео: На космодром Восточный доставили пусковой стол для "Ангары"

В Амурской области на космодром Восточный доставили пусковой стол и вакуумную установку для ракетного комплекса "Ангара", сообщается на сайте Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

Оборудование перевозили от причала Амурского газоперерабатывающего завода до космодрома в течение пяти суток. В Приамурье техника прибыла из Северодвинска по железной дороге.

"Вакуумную установку диаметром более девяти метров и крупногабаритные части пускового стола максимально безопасно перевезли на 7 автопоездах, причем ночью, чтобы не мешать автомобильному движению. Все 60 километров колонна двигалась под охраной", - отмечается в сообщении.

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с первого гражданского космодрома Восточный запланирован на 2023 год, а уже в 2025 году "Ангара-А5" впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.

Справка "РГ"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.