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09.09.2020 11:39

Настоящая лаборатория

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 202(8256)
В рамках благотворительной программы "Уралхим" - детям" филиал "ПМУ" оказал спонсорскую помощь подшефной школе N 132.
В классе теперь новая мебель, обучающие стенды, жалюзи на окнах и лабораторная посуда. Фото: ПМУ В классе теперь новая мебель, обучающие стенды, жалюзи на окнах и лабораторная посуда. Фото: ПМУ
В классе теперь новая мебель, обучающие стенды, жалюзи на окнах и лабораторная посуда. Фото: ПМУ

В порядок привели кабинет химии в здании бывшей школы N 115 на улице Баумана, 27. Она в этом году присоединилась к соседней школе N 132 (ул. Баумана, 16).

- Уже много лет благодаря спонсорской помощи компании "Уралхим" мы имеем возможность реализовывать различные проекты обновления школы, углублять химическую и экологическую специализацию, - говорит директор школы N 132 Лариса Рябова. - В результате до 75 процентов наших выпускников выбирают химический и биологический факультеты.

В кабинете демонтировали старые шкафы, подиум, линолеум и плинтусы, электроприборы. Привели в порядок пол, сделали подвесной потолок, выровняли и покрасили стены. Светильники и выключатели, а также сантехнику заменили на современные. Закупили новую мебель, жалюзи на окна и лабораторную посуду, обновили обучающие стенды. Ведь, например, периодическая система содержит уже 118 химических элементов, включая открытый недавно оганесон (Og). Ожидается поставка нового вытяжного шкафа для химических опытов.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим":

- Поддержка подшефных учебных заведений - важное направление социальной работы компании. Мы уже много лет помогаем школе N 132 успешно обучать детей профильным для предприятия предметам. Будем рады видеть наших умных школьников в такой сложной, необычной, высокооплачиваемой профессии, как промышленный химик.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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