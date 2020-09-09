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09.09.2020 09:35
Рубрика: Культура

От истока до устья

Участники необычной экспедиции прошли на веслах и под парусом по всей Ветлуге
Текст: Андрей Андреев, Виктор Девицын
Российская газета - Неделя - Приволжье № 202(8256)
Сотрудник Нижегородского музея культуры дерева Илья Смолин, инициатор проекта "Вся Ветлуга - 2020", изначально планировал создать действующую полномасштабную реплику традиционных долбленых лодок региона с набоями бортов.
Экипажу номер шесть достался маршрут ниже устья реки Вол в районе деревни Шилиха. Фото: "Вся Ветлуга - 2020" Экипажу номер шесть достался маршрут ниже устья реки Вол в районе деревни Шилиха. Фото: "Вся Ветлуга - 2020"
Экипажу номер шесть достался маршрут ниже устья реки Вол в районе деревни Шилиха. Фото: "Вся Ветлуга - 2020"

По старинной технологии

До наших дней ни одно такое судно не дожило. По словам Ильи Смолина, последние лодки подобного типа ходили по Ветлуге до семидесятых годов прошлого века.

- Данный тип малых судов существовал и далеко за пределами Поветлужья, - говорит он. - Из него вышли многие виды речных транспортов, широко распространенных в свое время, но ныне также утраченных. Однако источников информации довольно много: есть как старые фотографии, так и различные инструкции.

Реплика лодки, на изготовление которой ушло около года, создана с частичным использованием современных материалов, сильно увеличивающих срок жизни деталей. Она не адаптирована под современного лодочника, но допускает возможность самостоятельного обустройства под нужды экипажа. Например: вместе с традиционными уключинами на борту предусмотрено использование и современных.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
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Деревянная лодка без палубы и крыши пропитана смолой, основание у нее долбленое. Ход обеспечивается мускульной силой (две пары весел) и парусом. Судно способно взять на борт до пяти человек и небольшой груз. Благодаря неглубокой осадке лодка проходит по мелким местам, а парус заметно ускоряет ход.

Это почти сразу оценили участники экспедиции, когда им пришлось преодолевать лесные завалы, разбирая их и перетаскивая лодку. А затем нагонять время с помощью паруса.

Всего в экспедиции участвовало 14 команд в составе от двух до пяти человек, представлявших несколько регионов России и совершенно разных по возрасту и профессии. Среди них были историки и краеведы, ученые и журналисты, менеджеры и педагоги. О широком интересе, проявленном к экспедиции, хорошо говорит запись одного из участников в соцсетях: "Наш экипаж N 9 сегодня на берегу у поселка Воскресенское. У бывшей пристани или лодочной станции. Надо ли объяснять, кто в этой команде известный в мире специалист по цунами из Новосибирского академгородка, кто - массовик-затейник - вожатая и яхтсмен, кто - гончар из Благовещенского монастыря, а кто - просто экскурсовод из Нижнего".

У каждого из них своя цель в этой экспедиции. Некоторые команды очищали берега реки от мусора, другие собирали этнографический материал в деревнях и селах. А иногда и в таких местах, куда без реки даже трудно добраться. Экспедиция изначально задумывалась в виде эстафеты, когда одна команда передает лодку другой. Некоторые стоянки устраивались у больших деревень - местные жители иногда приглашали экипажи на ночевку. В другие места передачи эстафеты невозможно было проехать на обычной машине. Несколько раз пришлось обращаться к лесозаготовителям, чтобы помогли с техникой - доставить очередной экипаж и забрать прежний. Продолжительность похода у каждого экипажа тоже была своя. Некоторым командам хватало и дня без ночевки, а другим - и пяти мало.

Пройти по большой воде не получилось

Поход на лодке по всей Ветлуге задумывался давно, в этом году планировали его начать в апреле, чтобы пройти по большой воде. Но вмешалась пандемия, поэтому экспедиция стартовала в Кировской области 15 июля. По поводу того, где начинается Ветлуга, до сих пор идут споры, но большинство сходится на месте, где заканчивается маленькая речка Ветлужка. Там первый экипаж и спустил на воду лодку, которой предстояло за полтора месяца пройти на веслах и под парусом почти тысячу километров через Кировскую, Костромскую, Нижегородскую области и Республику Марий Эл.

Фото: Архив Зулейхи Алишевой
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Во время экспедиции экипажи сменяли друг друга, подробно рассказывая о своих приключениях (по счастью, только хороших) на специально созданной странице проекта "ВКонтакте". Публиковали фото и видео из таких мест, куда нет дороги и действительно не ступала нога человека.

В деревнях же и селах к лодке устремлялось множество любопытных. Иногда местные жители заранее готовили целые программы. Так, журналисты газеты "Шабалинский край" (Кировская область) организовали экскурсии по частным сельским музеям и встречи с интересными людьми, которые занимаются историей родного края. А корреспондент этой газеты Елена Краева даже сама приняла участие в экспедиции.

"Очень даже живая..."

"Андрей Смирнов показывает свою коллекцию ложек. Это шарьинский краевед, искатель древностей и коллекционер. Член РГО. Он сопровождал нас по всему Шарьинскому району Костромской области. Кораблиха, Шарья, Рождественское, Троицкое, Одоевское, Конево. Наш гид и спаситель", - пишут участники экспедиции.

"Утром идем в деревню, пребывая в уверенности, что называется она Каменка, так говорит карта. Каково же было наше удивление, когда бабушка в доме, куда мы зашли, нам объявила, что эта деревня - Исаиха!!! По нашим сведениям, эта деревня должна была остаться позади, да и вообще, говорят, она нежилая. Оказалось, очень даже жилая, но, как и везде, в основном за счет дачников".

Фото: Вера Черенева/РГ
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"Посещая одну из мертвых деревень на высоком берегу Ветлуги, мы случайно выяснили, что она не совсем мертвая. В чаще дремучего леса от посторонних глаз скрылся дом, в котором живет женщина с собакой. И больше никого вокруг. "Как же вы тут живете?" "Хорошо живу", - отрезала отшельница".

"Перед самой Шарьей сели на мель и сломали пополам весло. Рыбаки отбуксировали нас в "порт". Весло отремонтировали добрые люди в автомастерской, надев на него глушитель от "ГАЗели".

На вечную стоянку

Кстати, лодка успешно выдержала все испытания. Лишь однажды ее пришлось дополнительно смолить. Участники экспедиции тщательно замерили и зафиксировали ходовые качества судна. Так, на участке медленного течения при незначительном встречном ветре и волнении с экипажем в четыре человека и весом груза на борту более 250 килограммов она показала скорость шесть километров в час.

Благодаря этому за день в среднем участникам экспедиции удавалось проходить примерно по 20 километров. Но были участки, где лодку приходилось буквально нести на руках. Один из лесных завалов разбирали два часа.

27 августа в 15.35 экспедиция завершила свой путь у усадьбы Шереметевых в Марий Эл. 14 экипажей за 44 дня прошли около 900 километров. И теперь долго будут вспоминать об этом необычном водном походе. А лодка вернется туда, где "родилась", теперь уже в качестве экспоната музея культуры дерева.

Реплика (воспроизведение музейного предмета) традиционного судна является частью работы музея с объектами материального и нематериального культурного наследия в условиях включенности в естественное для них историческое и культурное пространство. Так музей обеспечивает представление экспоната для его изучения на практике.

Прямая речь

Илья Смолин, куратор программы развития музея культуры дерева в деревне Большие Отары (Воскресенский район Нижегородской области):

- Ответ на вопрос "А что дальше?" я категорически обхожу стороной. Кто-то ждет новой лодки в новом году. Кто-то ожидает фильм об экспедиции. Кто-то надеется, что наконец-то все участники расскажут о своем пути.

Много позднее, когда наш архив пополнится собранными материалами участников, опубликую их на отчетном ресурсе экспедиции. Объем публикаций зависит от самих участников и от добровольного желания поделиться собранными материалами. Речь не только о журналистских публикациях, фотографиях и видеофайлах, но скорее об отчетах краеведов и исследователей, научных статьях и художественных произведениях, созданных в связи с проектом.

Я тоже готовлю оцифровку судового журнала, небольшую публикацию о лодке и ее строительстве, об археологической находке на реке Ветлуге и о работе над проектом #всяветлуга2020.

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