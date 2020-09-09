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09.09.2020 08:40

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Прикамье и "Уралкалий" подписали дорожную карту взаимодействия компании с промышленным комплексом края
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 202(8256)
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова подписали дорожную карту, которая регламентирует дальнейшее взаимодействие "Уралкалия" с промышленными предприятиями Прикамья.
Участие "Уралкалия" в развитии внутрирегиональной промкооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала края. Фото: ПАО "Уралкалий" Участие "Уралкалия" в развитии внутрирегиональной промкооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала края. Фото: ПАО "Уралкалий"
Участие "Уралкалия" в развитии внутрирегиональной промкооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала края. Фото: ПАО "Уралкалий"

Реализация мероприятий в рамках дорожной карты будет осуществляться в период с 2020 по 2022 год при содействии правительства Пермского края и Регионального центра инжиниринга.

- "Уралкалий" является ключевым партнером Пермского края в различных сферах деятельности, - отметил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин. - Участие предприятия в развитии внутрирегиональной промышленной кооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала Прикамья.

- В 2019 году объем услуг и поставок в адрес "Уралкалия" со стороны более тысячи предприятий Пермского края превысил 13 миллиардов рублей, - отметил генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов. - Мы готовы к дальнейшему расширению сотрудничества с местными поставщиками и благодарны правительству Пермского края за поддержку в реализации этого процесса.

Также в ходе визита заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и врио губернатора Дмитрий Махонин осмотрели готовящиеся к сдаче жилые многоквартирные дома для сотрудников группы "Уралкалий" в Березниках. Жилищное строительство первой очереди домов для сотрудников началось здесь в 2018 году. В настоящее время компания ведет строительство четырех домов в Березниках и еще четырех - в Соликамске. Общее количество квартир составит 730.

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