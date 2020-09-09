88-летняя Магмура Минебаевна Газизова, ветеран Великой Отечественной войны, живет в частном деревянном доме в спальном районе Самары. Раньше он был на двух хозяев, но в 2017 году соседи, жившие в другой половине, снесли ее. "Отрезали" дом по тонкой межкомнатной перегородке, а не несущей стене. После такого вмешательства в ней образовалась дыра. Соседи ее забили досками.

Нет дыры - нет проблем? Но в дождь стена мокнет, а зимой промерзает насквозь. Запах сырости здесь, кажется, присутствует даже летом. А с выпадением снега в доме становится нестерпимо холодно.

Специалисты Госжилинспекции, приходившие осмотреть дом по заявлению жильцов, подтвердили, что состояние двух комнат неудовлетворительное: стены влажные, обои отслаиваются. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и журналисты, узнав о проблеме ветерана, приехали к пожилой женщине, чтобы разобраться, насколько законен был разбор части дома и как можно помочь Магмуре Газизовой в год 75-летия Победы.

Дочь ветерана Раиля Хабибуллина рассказала нам, что, когда соседи ломали часть дома, она вызвала полицию. Но правоохранители мешать сносить часть жилища не стали, возможно, на то у них были причины. Справедливости ради надо сказать, что соседка, пыталась снести дом законно - обращалась в 2017 году в суд с иском о признании части постройки аварийной и подлежащей сносу, но проиграла. Хотя решение суда женщину не остановило...

Раиля Хабибуллина тоже пошла за помощью к Фемиде - с требованием к соседям восстановить ее пострадавший после сноса стен дом. Но ей было отказано. Хотя из решения суда понятно, что вопрос законности сноса части постройки в суде не ставился и не рассматривался. Как никто из надзорных и проверяющих органов также не проверял факт законности сноса. А следовало бы.

Жилище Магмуры Минебаевны досконально (насколько можно было со стороны участка женщины) осмотрел инженер-строитель, член регионального штаба ОНФ в Самарской области Дмитрий Волобоев и вынес профессиональный вердикт - в доме жить опасно, в любой момент он может рухнуть: "Критической деформации конструкции я не вижу, но проблема в гниении дерева, из которого построен дом, поскольку несколько лет его конструкция мокнет".

- С навеса гаража соседей вода течет на стену комнаты, где живет бабушка. Стена мокнет даже в дождь, не говоря о времени, когда идет таяние снега, от этого также растет грибок, поэтому жильцы жалуются на гнилостный запах, - добавил эксперт.

Кстати, гараж и навес построены на участке незаконно, выяснили активисты ОНФ.

Интересно, что уже после сноса части дома его осматривала комиссия по признанию жилья аварийным, но, основываясь на заключении некоего эксперта, признала его вполне пригодным для проживания. Чиновники администрации Промышленного района Самары говорят, что собственникам дома нужно еще раз написать заявление на признание его непригодным. Тогда комиссия выйдет на объект еще раз, а для объективного обследования дома привлекут другого эксперта.

Представитель прокуратуры Промышленного района Самары отметила, что после публикации информации в СМИ у надзорного органа появятся основания для проведения проверки законности сноса дома и, возможно, в дальнейшем в интересах ветерана прокуроры обратятся в суд.

"РГ" будет следить за ситуацией.

P. S.

Семью Магмуры Минебаевны Великая Отечественная война затронула лично: отец в первые дни ушел на фронт и вскоре погиб как герой. "Работала я в колхозе дояркой, ох, любили меня коровы, как увидят меня издалека, так идут встречать - вокруг все хохотали. Только ко мне коровы навстречу так шли. Никогда их не обижала, всегда приласкаю, поглажу", - вспоминает ветеран. Переехав в город, женщина трудилась санитаркой в больнице. Я попросила Магмуру Минебаевну поделиться секретом долголетия. Она рассмеялась и просто сказала: "Работала всю жизнь я".