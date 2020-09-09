АНынешний туристический сезон проходит под знаком пандемии коронавируса. Российским любителям путешествий из-за закрытых границ волей-неволей пришлось прокладывать новые маршруты и открывать для себя родную страну. Между тем Татарстан и Пермский край решили "обменяться" туристами в рамках проекта "В гости к соседям".

В Кунгурской пещере 58 гротов и 70 озер. Где-то в ее недрах, по преданию, атаман Ермак спрятал свои сокровища. Фото: Александр Шестаков/ РГ

Круче, чем на Крите

Все началось с того, что делегация из Пермского края презентовала в Казани туристический потенциал региона. А на прошлой неделе с ответным визитом в Прикамье отправился татарстанский десант во главе с руководителем Государственного комитета по туризму РТ Сергеем Ивановым.

- Последний раз я посещал Пермь лет 20 назад. Конечно же, разница очень велика, - поделился он впечатлениями с "РГ". - Мы прогулялись по городу, а потом съездили в Кунгурскую ледяную пещеру. Это очень круто. Я как-то раз спускался в пещеру Зевса на Крите, так она просто предбанник к Кунгурской ледяной.

По мнению чиновника, несмотря на то, что есть прямые турпотоки: "Мы к вам - вы к нам", регионы отнюдь не исчерпали данный ресурс. И здесь очень важно наладить информационные каналы, рассказать, а чем, собственно, Татарстан и Пермский край смогут удивить друг друга.

- Вот я, к примеру, знал, что у вас есть Кунгурская пещера. И все. Я даже считал, что сплавы по Чусовой устраивают в Свердловской области, а они, оказывается, здесь проводятся, - признался Сергей Иванов.

1001 удовольствие

Итак, что же Татарстан готов предложить пермякам? Во-первых, здесь действует программа 2+1. Так, при бронировании двух ночей в отеле подряд третью ночь путешественникам подарят. Еще один бонус этой акции - бесплатное размещение детей до 12 лет с предоставлением места, а также питания в соответствии с оплаченным тарифом взрослого гостя. На сегодня в программе участвуют уже 24 гостиницы в Казани. Кроме того, в нее включена бесплатная двухчасовая экскурсия по историческому центру.

Другое предложение - это 25-процентная скидка в кафе и ресторанах республиканской столицы. Для того чтобы воспользоваться акцией, необходимо назвать кодовую фразу "Татарстан: 1001 удовольствие" и выбрать один из трех вариантов - скачать мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass, отправить письмо на сайт Visit Tatarstan и получить в ответ ваучер либо предъявить электронный ключ от отеля. В акции на данный момент участвуют 33 кафе и ресторана Казани.

Тур "1001 удовольствие" рассчитан на гостей, уже побывавших в столице республики и на близлежащих к ней объектах, что позволяет им открыть для себя новые уголки Татарстана. На сегодняшний момент в нее включены восемь муниципальных образований - это Камское Устье, Чистополь, Великий Болгар, Елабуга, Мамадыш, Рыбная Слобода, Богатые Сабы и Кукмор. Все направления - это двухдневное путешествие. Предлагаются они по одинаковой цене - из расчета 2,2 тысячи рублей на человека. В эту сумму включено проживание в местной гостинице в течение двух дней, включая ночевку, а также один завтрак, два обеда и экскурсионные программы.

Клад Ермака и Чертов палец

А что смогут увидеть татарстанцы в Пермском крае? Он богат как историческими, так и природными памятниками. На весь мир гремит знаменитая Кунгурская ледяная пещера. Само название говорит за себя - здесь в нескольких гротах круглый год сохраняется минусовая температура, а потолок и своды покрыты причудливыми кружевами искрящегося льда. В пещере 58 гротов, 70 озер, крупнейшее из них имеет объем в 1,3 тысячи кубометров, площадь полтора километра и глубину до пяти метров. При этом дно прекрасно видно, поскольку вода абсолютно прозрачна.

На протяжении многих веков народная молва связывает Кунгурскую пещеру с именем завоевателя Сибири Ермака. Одно из преданий утверждает, что сам Ермак Тимофеевич со своими верными воинами зимовал в пещере. С наступлением весны Ермак, надежно схоронив добытые в сражениях богатства в одном из дальних гротов пещеры, принял решение выступить в поход. Увы, атаман за трофеями не вернулся, а о месте, где спрятаны сокровища, более никто не знал. Хотя со временем эта тайна будет раскрыта, спелеологи продолжают изучать подземелья, и считается, что большая часть пещеры до сих пор не разведана.

Каменный город, или Чертово городище, расположенный в двух часах езды от краевой столицы, представляет собой огромное скопление тесно стоящих массивных многометровых столбов-останцев из песчаника. Глубокие ущелья между ними названы улицами, а отдельные скалы даже имеют собственные имена.

Захватит дух у путешественников и от Усьвинских столбов на берегу реки Усьвы. Это многокилометровый массив скалы высотой в 120 метров. Здесь настоящий рай для скалолазов, спелеологов и любителей археологии. Главная достопримечательность - одиноко стоящая скала высотой 70 метров под названием Чертов палец.

Почему у пермяков соленые уши?

Стоит побывать и в Хохловке, что в получасе езды от столицы Западного Урала. Здесь собраны свезенные со всего края 23 объекта деревянного зодчества, расположившиеся на 35 гектарах музея под открытым небом у берега Камы. Внутри самих строений открыты выставки предметов местных ремесел и творчества, восстановлены интерьеры эпох, к которым относятся здания.

Фото: Александр Шестаков/ РГ

Гордость Прикамья - Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, который находится в 70 километрах от Перми. Его еще называют Уральским Афоном. Его заложили 18 июня 1893 года в память чудесного спасения жизни цесаревича Николая, наследника российского престола. Монументальный собор монастыря расположен на высоком холме, и блеск его куполов виден за десятки километров.

Узнать об истории солеварения в Прикамье можно в городке Боровске на севере края. Здесь производили сотни тысяч пудов соли в год, пермской солью посыпали блюда даже в Европе. Не зря появилось выражение "Пермяк - солены уши": тяжеленные мешки с солью работники таскали на плечах, и она разъедала им уши.

В музее сохранилось оборудование и сооружения XIX века - рассолоподъемная машина, соляные лари, конторская изба, пост охраны, склады, варницы, где выпаривали продукт, и ручной инструмент пермских солеваров.

Кладбище паровозов

В полный восторг приходят гости края, побывавшие на станции Шумково, где вдали от посторонних глаз была создана паровозная секретная база консервации подвижного состава на случай войны. Здесь стоят десятки локомотивов - забирайтесь и фотографируйтесь сколько душе угодно!

Да и в самой Перми немало памятных мест. Особая гордость мусульманской общины - это Пермская соборная мечеть. Ее построили в 1903 году на средства пермских мусульман, включая несколько купеческих татарских родов. Особенность в смеси восточных и русских мотивов во внешнем оформлении здания.

Самая "мальчиковая" выставка Перми - это музей военной техники под открытым небом. Здесь есть все, что стреляло по врагу, начиная с донаполеоновской эпохи. На входе посетителей встречает родная сестра знаменитой Царь-пушки - орудие огромного калибра и мощи. Кстати, в отличие от московской родственницы эта пушка реально стреляла.

В Пермской художественной галерее свыше 50 тысяч произведений искусства, собранных в одном месте: от наскальной живописи до работ современных художников.

Ну и символ Перми, рядом с которым фотографируются все без исключения гости Пермского края: установленные на набережной Камы огромные красные буквы "Счастье не за горами".

Между тем

Пермский край подписал соглашение с Ростуризмом, федеральным туроператором TUI Россия и регионами ПФО о развитии проекта "Великий Волжский путь". В линейку предложений туроператора попали шесть маршрутов шести регионов Приволжского федерального округа: Кировской, Нижегородской и Самарской областей, Пермского края, Республик Марий Эл и Татарстан.