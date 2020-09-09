"Классный фильм, хоть и старый!", "Мам, а когда нам еще кино во дворе покажут?"

"Старика Хоттабыча" с удовольствием посмотрели и взрослые, и дети. Фото: АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода"

Вчера эти и другие фразы детей, свидетельствующие об успехе проекта "Кинодворик", можно было услышать в жилом комплексе "Зенит" (Советский район Нижнего Новгорода). Здесь местные жители с удовольствием посмотрели фильм "Королевство кривых зеркал".

Фестиваль кинопоказа советских фильмов и сказок "Кинодворик-2020" стартовал в приволжской столице в конце августа. Организатором проекта выступила автономная некоммерческая организация (АНО) "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", а инициировали фестиваль сами горожане. Жители разных районов города попросили сотрудников АНО провести показ уже полюбившихся многим кинокартин, пока погода еще позволяет: сейчас стоят теплые осенние вечера.

А 6 сентября "Старика Хоттабыча" прокрутили для жителей микрорайона Верхние Печеры - летний кинотеатр организовали во дворе школы N103. Многие юные зрители увидели эту картину впервые, а взрослые погрузились в приятную ностальгию беззаботной детской поры.

- Я попросила у мамы такую же волшебную лампу и ковер-самолет, Хоттабыч такой забавный! - поделилась юная нижегородка Аня Глазкова.

Кстати

Фестиваль "Кинодворик-2020" продлится до 20 сентября. Время и места проведения кинопоказов можно найти в социальных сетях АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".