В Чувашии учредили стипендии спортсменам-членам сборных страны

Входящие в состав сборных команд страны спортсмены из Чувашии будут получать специальную стипендию. Указ об этом подписал врио главы республики Олег Николаев.

Выплаты начнутся ежемесячно с января следующего года. Их сумма варьируется от 5,5 тысячи до 25 тысяч рублей в зависимости от возрастной группы и от того, в какую команду входит спортсмен - основную или резервную.

Минимальная стипендия, например, назначается для резервистов юниоров. Максимальную сумму будут получать взрослые спортсмены - члены основных сборных.

Как пояснили в пресс-службе администрации главы Чувашии, полный регламент назначения стипендии будет разработан в ближайшее время. Основным условием будет являться приказ минспорта РФ на включение спортсменов в списки кандидатов в сборные страны. При этом претендентами на получение выплат будут являться спортсмены, представляющие на официальных спортивных соревнованиях Чувашию без параллельного зачета для других субъектов России.

В настоящее время в сборные команды страны входят 202 спортсмена из Чувашии. Из них 119 выступают за республику без параллельного зачета для других регионов.