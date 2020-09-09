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09.09.2020 14:23

В Чувашии учредили стипендии спортсменам-членам сборных страны

Текст: Сергей Кирсанов
Входящие в состав сборных команд страны спортсмены из Чувашии будут получать специальную стипендию. Указ об этом подписал врио главы республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Выплаты начнутся ежемесячно с января следующего года. Их сумма варьируется от 5,5 тысячи до 25 тысяч рублей в зависимости от возрастной группы и от того, в какую команду входит спортсмен - основную или резервную.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Минимальная стипендия, например, назначается для резервистов юниоров. Максимальную сумму будут получать взрослые спортсмены - члены основных сборных.

Как пояснили в пресс-службе администрации главы Чувашии, полный регламент назначения стипендии будет разработан в ближайшее время. Основным условием будет являться приказ минспорта РФ на включение спортсменов в списки кандидатов в сборные страны. При этом претендентами на получение выплат будут являться спортсмены, представляющие на официальных спортивных соревнованиях Чувашию без параллельного зачета для других субъектов России.

В настоящее время в сборные команды страны входят 202 спортсмена из Чувашии. Из них 119 выступают за республику без параллельного зачета для других регионов.

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