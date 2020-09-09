В ЦИК уточнили требования для голосования на придомовых территориях

На заседании комиссии в среду даже показали ролик о знаменитом пне, который семья Коротицких из села Комаровка использует как чайный столик.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в комиссии решили закрепить за голосованием на придомовых территориях неофициальное название "на пеньке", раз оно так полюбилось людям.

Но на этом шутки заканчиваются - правила проведения голосования ужесточают. Прежде всего, ЦИК призвал комиссии на местах проводить его только там, где необходимо. И самое главное - обеспечить соблюдение тайны голосования и присутствие наблюдателей.

Все "пеньки" надо будет обеспечить тентами, кабинками с ширмой и столами для членов комиссий.

"Голосование на "пеньке" должно проходить на высшем уровне!" - подчеркнула Памфилова.

По оценкам ЦИК, участков, на которых возможна организация такого голосования, не более 10 тысяч по всей стране. А всего в России 11-13 сентября будет работать порядка 56 тысяч избирательных участков.