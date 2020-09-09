Новости

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве 10:11
Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой 10:10
В ГД предложили обязательно проверять здоровье школьников перед началом учебы 10:01
Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных 09:59
В ПБК "Локомотив-Кубань" произошла вспышка коронавируса 09:54
В Японии приостановили клинические испытания британской вакцины от COVID-19 09:50
"Вегас" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Далласом" 09:34
Глава "Ростеха" привился российской вакциной от COVID 09:24
В пермском парке после запуска "Американских горок" погиб сотрудник 09:13
Разработчик рассказал об особенностях подлодок РФ нового поколения 09:10
Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Пентагон заключил контракт на поставки новой МБР 08:45
Цены на нефть снижаются из-за риска второй волны COVID-19 08:34
В переполненном лагере беженцев на Лесбосе вспыхнул мощный пожар 08:30
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов" 08:15
Охлажденный лосось помогает сохраниться коронавирусу 07:36
Ряд российских регионов ждут заморозки 07:20
Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке 07:12
В КНДР тайфун "Майсак" оставил без крова свыше двух тысяч семей 06:54
В Японии самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски 06:32
В трех муниципалитетах Приморья после тайфунов ввели режим ЧС 05:49
Песков: "Прямой линии с Владимиром Путиным" в этом году не будет 05:45
В Розовом саду Белого дома начали повторный ремонт 05:45
Россия возобновит с девятого сентября авиасообщение с Египтом 05:33
Очередной вывозной рейс доставит на родину россиян из США 05:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 10:11
Рубрика: Общество

Увидеть ось земли

Традиционная вера мари учит человека гармонии с природой
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 202(8256)
Говоря об удивительных местах Башкирии, нельзя обойти вниманием такое явление, как Священные рощи. Они есть везде, где компактно проживают мари. Традиционной их религией на протяжении веков остается язычество.
Вячеслав Камилянов: Памятник яйцу, с которого началась жизнь, установили перед входом в кереметище. Фото: Гульназ Данилова Вячеслав Камилянов: Памятник яйцу, с которого началась жизнь, установили перед входом в кереметище. Фото: Гульназ Данилова
Вячеслав Камилянов: Памятник яйцу, с которого началась жизнь, установили перед входом в кереметище. Фото: Гульназ Данилова

Так, в Мишкинском районе, где большинство жителей до сих пор поклоняются нижним и верхним богам, Священные рощи есть почти возле каждой деревни. Главная из них - Султан-Керемет - находится неподалеку от деревни Большесухоязово. Но будет ошибкой считать его туристической достопримечательностью. Конечно, побывать там и посмотреть издали никто не запретит. Султан-Керемет хоть и огорожен, но ворота открыты. Однако, как объяснил священнослужитель-мушан Вячеслав Камилянов, их охраняют духи, которые накажут за незапланированное вторжение. Священную рощу посещают только для молений. Первым входит мушан, который произносит сакральные слова, и только следом за ним - другие.

Фото: Shuai Li, University of Hawaii at Manoa
На Луне неожиданно нашли ржавое земное железо

- Кереметище названо в честь вождя восточных мари по имени Султан. Легенда гласит, что он погиб здесь, защищая свой народ от врагов. Он защищает его и после смерти, - рассказал Вячеслав Камилянов.

Керемет - бог нижнего мира. В верхнем правит Кугу Юмо, а вообще богов в языческом пантеоне много, как звезд на небе.

- Главный миф марийцев - об утке, которая прилетела, снесла яйцо, и так началась жизнь, - говорит он. - Утка летает над гнездом семь лет и только на восьмой залетает в него и садится. Легенда воплощает астрономические знания о восьмилетнем венерианском цикле, на котором основаны также календари шумеров и майя.

У входа в Султан-Керемет установлен памятник яйцу, с которого и началась жизнь, а рядом устремлен вверх деревянный кол, символизирующий небесную ось.

Жизнь в представлении язычников - это круговорот воды в природе. Именно поэтому о дожде они просят бога нижнего мира, который ведает пресной водой. Ведь, испаряясь, она затем прольется на землю живительной влагой.

В каждой Священной роще есть священные деревья. Они связывают человека с нижним и верхним мирами. Главное из них - онапу. К слову, так называется и первая в Мишкинском районе организация приверженцев марийской традиционной религии. Переселяясь, мари брали с собой саженцы, но не любые. Считается, что Керемету подходят дуб, береза, сосна или липа, а верховным богам - только липа, дуб и береза.

Верхним богам молятся после летнего равноденствия, в конце июня, в июле на новолуние. Сначала в семейных, затем в родовых или деревенских рощах. А вот богам нижнего мира молятся уже в обратной последовательности: сначала в главной роще, то есть в Султан-Керемете, затем в деревенской, потом в родовой и семейной.

Кстати

До революции в Мишкинском районе существовала даже Всемирная священная роща, куда приходили не только со всей Башкирии, но и соседних областей. Но когда на язычников начались гонения, та роща осталась только в воспоминаниях. А Султан-Керемет существует до сих пор. Его история не прерывается уже пять веков.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Россияне стали отказываться от банковских карт
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа