Говоря об удивительных местах Башкирии, нельзя обойти вниманием такое явление, как Священные рощи. Они есть везде, где компактно проживают мари. Традиционной их религией на протяжении веков остается язычество.

Так, в Мишкинском районе, где большинство жителей до сих пор поклоняются нижним и верхним богам, Священные рощи есть почти возле каждой деревни. Главная из них - Султан-Керемет - находится неподалеку от деревни Большесухоязово. Но будет ошибкой считать его туристической достопримечательностью. Конечно, побывать там и посмотреть издали никто не запретит. Султан-Керемет хоть и огорожен, но ворота открыты. Однако, как объяснил священнослужитель-мушан Вячеслав Камилянов, их охраняют духи, которые накажут за незапланированное вторжение. Священную рощу посещают только для молений. Первым входит мушан, который произносит сакральные слова, и только следом за ним - другие.

- Кереметище названо в честь вождя восточных мари по имени Султан. Легенда гласит, что он погиб здесь, защищая свой народ от врагов. Он защищает его и после смерти, - рассказал Вячеслав Камилянов.

Керемет - бог нижнего мира. В верхнем правит Кугу Юмо, а вообще богов в языческом пантеоне много, как звезд на небе.

- Главный миф марийцев - об утке, которая прилетела, снесла яйцо, и так началась жизнь, - говорит он. - Утка летает над гнездом семь лет и только на восьмой залетает в него и садится. Легенда воплощает астрономические знания о восьмилетнем венерианском цикле, на котором основаны также календари шумеров и майя.

У входа в Султан-Керемет установлен памятник яйцу, с которого и началась жизнь, а рядом устремлен вверх деревянный кол, символизирующий небесную ось.

Жизнь в представлении язычников - это круговорот воды в природе. Именно поэтому о дожде они просят бога нижнего мира, который ведает пресной водой. Ведь, испаряясь, она затем прольется на землю живительной влагой.

В каждой Священной роще есть священные деревья. Они связывают человека с нижним и верхним мирами. Главное из них - онапу. К слову, так называется и первая в Мишкинском районе организация приверженцев марийской традиционной религии. Переселяясь, мари брали с собой саженцы, но не любые. Считается, что Керемету подходят дуб, береза, сосна или липа, а верховным богам - только липа, дуб и береза.

Верхним богам молятся после летнего равноденствия, в конце июня, в июле на новолуние. Сначала в семейных, затем в родовых или деревенских рощах. А вот богам нижнего мира молятся уже в обратной последовательности: сначала в главной роще, то есть в Султан-Керемете, затем в деревенской, потом в родовой и семейной.

Кстати

До революции в Мишкинском районе существовала даже Всемирная священная роща, куда приходили не только со всей Башкирии, но и соседних областей. Но когда на язычников начались гонения, та роща осталась только в воспоминаниях. А Султан-Керемет существует до сих пор. Его история не прерывается уже пять веков.