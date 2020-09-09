В Орске полуторагодовалый ребенок умер, выпив средство от тараканов

В Оренбуржье следователи устанавливают обстоятельства смерти полуторагодовалого ребенка: малыш отравился средством от насекомых.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла в Орске. Седьмого сентября в 10 часов в приемное отделение горбольницы №5 скорая помощь доставила ребенка. Он получил отравление фосфорорганическим соединением. В реанимации маленького пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Однако, несмотря на все предпринимаемые медиками меры по спасению, восьмого сентября малыш скончался.

- Согласно пояснению матери ребенка, 7 сентября малолетний находился дома под ее присмотром. Пока она готовила завтрак на кухне, ребенок из тумбочки, стоящей в комнате, взял пластиковый пузырек с жидкостью - средство от насекомых - и отпил из него, - уточнили в СК РФ по Оренбургской области. - Услышав крик сына, она прибежала в комнату, вызвала бригаду скорой помощи и приняла меры к промыванию желудка.

Семья не состояла на учете в органах системы профилактики. Сейчас следователи проверяют версию матери. Назначены экспертизы, устанавливается полная картина произошедшего.