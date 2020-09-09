В Оренбуржье запустили уникальное производство огнезащитного картона

Уникальное производство запущено на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ясный". В индустриальном парке "Оренбургские минералы" торжественно ввели в эксплуатацию новую автоматическую линию по выпуску огнезащитного картона. Оборудование, которое прежде в РФ не производилось, разработало и изготовило предприятие "УралПромМаш" - резидент ТОСЭР.

Новая линия позволяет выпускать в год до 5000 тонн продукции суммарной стоимостью порядка 250 миллионов рублей. Стоимость проекта, реализованного ясненскими машиностроителями, - миллион евро. Следует отметить, что на этом оборудовании без значительных переделок можно изготавливать также современные кровельные и отделочные материалы.

Владельцем уникальной линии отечественного производства стала компания "МастМастер" - также резидент ТОСЭР "Ясный". Предприятие специализируется на выпуске огнезащитных материалов, красок и мастик. Недавно здесь зарегистрировали новую огнезащитную мастику и краску для повышения безопасности металлических конструкций. Новое производство позволит создать не менее 50 рабочих мест.

В дальнейшем резиденты планируют поддерживать партнерские отношения: это касается гарантийного обслуживания производственной линии, а также закупок оборудования, необходимого для расширения перечня продукции.

Гостями церемонии открытия новой автоматической линии стали министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин и министр экономического развития Денис Гончаров.

- Расширение производства в это непростое время - задача не из легких. Тем не менее, предприятие "МастМастер" развивается, ставит новые цели и достигает их. Благодаря сотрудничеству у предприятий появляются новые возможности, с помощью которых они будут расти, - отметил Андрей Бородин.

В перспективе ясненские машиностроители планируют наладить экспортные поставки нового оборудования в страны Азии и Африки.