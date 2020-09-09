В Оренбуржье запустили уникальное производство огнезащитного картона

Новая линия позволяет выпускать в год до 5000 тонн продукции суммарной стоимостью порядка 250 миллионов рублей. Стоимость проекта, реализованного ясненскими машиностроителями, - миллион евро. Следует отметить, что на этом оборудовании без значительных переделок можно изготавливать также современные кровельные и отделочные материалы.
Владельцем уникальной линии отечественного производства стала компания "МастМастер" - также резидент ТОСЭР "Ясный". Предприятие специализируется на выпуске огнезащитных материалов, красок и мастик. Недавно здесь зарегистрировали новую огнезащитную мастику и краску для повышения безопасности металлических конструкций. Новое производство позволит создать не менее 50 рабочих мест.
В дальнейшем резиденты планируют поддерживать партнерские отношения: это касается гарантийного обслуживания производственной линии, а также закупок оборудования, необходимого для расширения перечня продукции.
Гостями церемонии открытия новой автоматической линии стали министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин и министр экономического развития Денис Гончаров.
- Расширение производства в это непростое время - задача не из легких. Тем не менее, предприятие "МастМастер" развивается, ставит новые цели и достигает их. Благодаря сотрудничеству у предприятий появляются новые возможности, с помощью которых они будут расти, - отметил Андрей Бородин.
В перспективе ясненские машиностроители планируют наладить экспортные поставки нового оборудования в страны Азии и Африки.