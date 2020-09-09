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09.09.2020 11:32
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии сотрудницу банка осудили за кражу 11 млн рублей у клиентов

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии 33-летняя сотрудница одного из банков в Глазове осуждена за кражу у клиентов 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: МВД МЕДИА
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По данным ведомства, с 18 сентября 2017 года по 11 апреля 2019 года осужденная, занимая должность руководителя центра персонального обслуживания, выбирала пожилых клиентов банка, налаживала с ними доверительные отношения, получала логины и пароли от личных кабинетов и переводила их деньги на счета третьих лиц. После этого деньги обналичивались. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей. Потерпевшими оказались десять человек.

По факту происшествия были возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 158 УК России "Кража", пунктам "в", "г" части 3 статьи 158 "Кража", частям 3, 4 статьи 159 "Мошенничество".

На стадии предварительного следствия банк вернул похищенные деньги клиентам. Женщина свою вину признала. Суд назначил ей наказание в виде семи лет условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом в 420 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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