Александр Усс: Если погода не подведет, то нашим урожаем будет гордиться вся Сибирь

Новости

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве 10:11
Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой 10:10
В ГД предложили обязательно проверять здоровье школьников перед началом учебы 10:01
Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных 09:59
В ПБК "Локомотив-Кубань" произошла вспышка коронавируса 09:54
В Японии приостановили клинические испытания британской вакцины от COVID-19 09:50
"Вегас" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Далласом" 09:34
Глава "Ростеха" привился российской вакциной от COVID 09:24
В пермском парке после запуска "Американских горок" погиб сотрудник 09:13
Разработчик рассказал об особенностях подлодок РФ нового поколения 09:10
Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Пентагон заключил контракт на поставки новой МБР 08:45
Цены на нефть снижаются из-за риска второй волны COVID-19 08:34
В переполненном лагере беженцев на Лесбосе вспыхнул мощный пожар 08:30
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов" 08:15
Охлажденный лосось помогает сохраниться коронавирусу 07:36
Ряд российских регионов ждут заморозки 07:20
Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке 07:12
В КНДР тайфун "Майсак" оставил без крова свыше двух тысяч семей 06:54
В Японии самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски 06:32
В трех муниципалитетах Приморья после тайфунов ввели режим ЧС 05:49
Песков: "Прямой линии с Владимиром Путиным" в этом году не будет 05:45
В Розовом саду Белого дома начали повторный ремонт 05:45
Россия возобновит с девятого сентября авиасообщение с Египтом 05:33
Очередной вывозной рейс доставит на родину россиян из США 05:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 09:35
Рубрика: Власть

Александр Усс: Если погода не подведет, то нашим урожаем будет гордиться вся Сибирь

Уборочная кампания в крае идет уверенными темпами. По данным на 8 сентября, урожай зерновых и зернобобовых собран с 40 процентов площадей, получен 1,152 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составила 31,7 ц/га - на 4 ц/га выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что из-за погодных условий нынешний год - нестандартный: посевная стартовала намного раньше среднемноголетних периодов, в уборочную краевые аграрии вступили также на 8-10 дней раньше, чем в предыдущие годы. "Пока рано подводить итоги, однако средняя видовая урожайность свыше 31 центнера с гектара в бункерном весе, что является абсолютным рекордом для нашего края, говорит сама за себя. По Сибирскому федеральному округу этот показатель - 16,8 центнера с гектара", - обратил внимание Леонид Шорохов.

Фото: Правительство Красноярского края
Александр Усс отчитался перед парламентом Красноярского края

Леонид Шорохов подчеркнул, что с начала сентября ежедневно в большинстве зернопроизводящих районов края идут обильные дожди: "Аграрии выходят на уборку в любое удобное для этого время, понимая, что одно дело - вырастить достойный урожай, другое дело - качественно и в срок убрать его. Мобилизованы все имеющиеся ресурсы для успешного проведения полевых работ. Высокий класс специалистов, технологии в растениеводстве - залог высоких урожаев, которых краевые аграрии добиваются из года в год. Напомню, что по урожайности зерновых край второй десяток лет лидирует во всей восточной части России. Сейчас дело за погодой. Надеемся, она не подведет".

Накануне губернатор края Александр Усс посетил сельхозпредприятие "Солгон" в Ужурском районе. В ходе поездки глава региона отметил, что в этом году в крае ожидается рекордный урожай. "Наши показатели стабильно растут, в том числе за счет качественных технологий. И в этом году, если погода не преподнесет неожиданностей, то нашим урожаем будет гордиться не только край, но и вся Сибирь", - отметил глава региона.

На 8 сентября наивысшую урожайность в восточной части края демонстрируют сельчане Рыбинского района - 31 ц/га, в центре региона по этому показателю лидирует Емельяновский район - 37,9 ц/га. На западе в числе первых Ужурский район - 46 ц/га, на юге - Краснотуранский район - 32,6 ц/га, на севере - Пировский район - 24 ц/га.

Кроме зерновых и зернобобовых, аграрии убирают картофель и овощи. Накопано 24,5 тысяч тонн картофеля при урожайности 177,9 ц/га. Результат значительно выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Собрано 2 тысяч тонн овощей, урожайность 227,9 ц/га.

Также сельхозпроизводители молотят рапс. Это перспективная для края культура, которая обладает высоким экспортным потенциалом. Собрано 11 тысяч тонн маслосемян рапса с 5,2 тысяч гектаров площадей (около 4 процентов от плана). Урожайность сельхозкультуры 21,4 ц/га (в прошлом году - 16,6 ц/га).

В это же время сельчане продолжают запасать корма для животных на предстоящую зимовку. Работы идут высокими темпами. Планы по заготовке сена и сенажа выполнены полностью. При этом большой резерв у аграриев еще в заготовке силоса.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Россияне стали отказываться от банковских карт
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября