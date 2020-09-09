Александр Усс: Если погода не подведет, то нашим урожаем будет гордиться вся Сибирь

Уборочная кампания в крае идет уверенными темпами. По данным на 8 сентября, урожай зерновых и зернобобовых собран с 40 процентов площадей, получен 1,152 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составила 31,7 ц/га - на 4 ц/га выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что из-за погодных условий нынешний год - нестандартный: посевная стартовала намного раньше среднемноголетних периодов, в уборочную краевые аграрии вступили также на 8-10 дней раньше, чем в предыдущие годы. "Пока рано подводить итоги, однако средняя видовая урожайность свыше 31 центнера с гектара в бункерном весе, что является абсолютным рекордом для нашего края, говорит сама за себя. По Сибирскому федеральному округу этот показатель - 16,8 центнера с гектара", - обратил внимание Леонид Шорохов.

Леонид Шорохов подчеркнул, что с начала сентября ежедневно в большинстве зернопроизводящих районов края идут обильные дожди: "Аграрии выходят на уборку в любое удобное для этого время, понимая, что одно дело - вырастить достойный урожай, другое дело - качественно и в срок убрать его. Мобилизованы все имеющиеся ресурсы для успешного проведения полевых работ. Высокий класс специалистов, технологии в растениеводстве - залог высоких урожаев, которых краевые аграрии добиваются из года в год. Напомню, что по урожайности зерновых край второй десяток лет лидирует во всей восточной части России. Сейчас дело за погодой. Надеемся, она не подведет".

Накануне губернатор края Александр Усс посетил сельхозпредприятие "Солгон" в Ужурском районе. В ходе поездки глава региона отметил, что в этом году в крае ожидается рекордный урожай. "Наши показатели стабильно растут, в том числе за счет качественных технологий. И в этом году, если погода не преподнесет неожиданностей, то нашим урожаем будет гордиться не только край, но и вся Сибирь", - отметил глава региона.

На 8 сентября наивысшую урожайность в восточной части края демонстрируют сельчане Рыбинского района - 31 ц/га, в центре региона по этому показателю лидирует Емельяновский район - 37,9 ц/га. На западе в числе первых Ужурский район - 46 ц/га, на юге - Краснотуранский район - 32,6 ц/га, на севере - Пировский район - 24 ц/га.

Кроме зерновых и зернобобовых, аграрии убирают картофель и овощи. Накопано 24,5 тысяч тонн картофеля при урожайности 177,9 ц/га. Результат значительно выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Собрано 2 тысяч тонн овощей, урожайность 227,9 ц/га.

Также сельхозпроизводители молотят рапс. Это перспективная для края культура, которая обладает высоким экспортным потенциалом. Собрано 11 тысяч тонн маслосемян рапса с 5,2 тысяч гектаров площадей (около 4 процентов от плана). Урожайность сельхозкультуры 21,4 ц/га (в прошлом году - 16,6 ц/га).

В это же время сельчане продолжают запасать корма для животных на предстоящую зимовку. Работы идут высокими темпами. Планы по заготовке сена и сенажа выполнены полностью. При этом большой резерв у аграриев еще в заготовке силоса.