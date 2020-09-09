Филиал "РГ" в Кузбассе собрал тысячу книг для таежного поселка

Филиал "РГ" в Кузбассе этим летом передал больше тысячи экземпляров художественной, научно-популярной и справочной литературы в отдаленный труднодоступный поселок Теба, где нет библиотеки. Традиционная, уже пятая по счету акция "Книги в добрые руки" состоялась, не-смотря на пандемию коронавируса.

Маршрут перемен

Собирая "посылку" в Горную Шорию, мы до последнего надеялись, что отправимся в экспедицию вместе с врачами-наркологами и учеными-генетиками. Исследования последних, к слову, в свое время подтвердили высокую устойчивость шорцев - коренных жителей Кузбасса к инфицированию ВИЧ. Однако действующий в регионе особый режим заставил нас скорректировать планы - поездку пришлось отложить.

Но народную библиотеку с помощью читателей "РГ" мы вполне успешно собрали. Так, больше трехсот томов русской и зарубежной классики из домашней библиотеки выделила жительница областного центра пенсионерка Нина Миронова. Еще двести с лишним книг о войне и приключениях, детективных, фантастических и женских романов, сборников поэзии и прозы добавили представитель "РГ" в Кузбассе Тамара Ступина и коллеги - кемеровские журналисты. Конечно, весомый вклад в общее дело внесли Государственная научная библиотека Кузбасса имени Василия Федорова и Топкинская районная детская библиотека.

В поселок, расположенный в сорока километрах от Междуреченска, наши книги доставили поездом, а там их перегрузили на мотрису (рельсовый автобус), следующую до станции Теба. Груз очень ждали в Тебе, отметившей в прошлом году 145-летие.

Поселок был основан как остановка, где меняли лошадей. В этих местах добывали золото, работал железоделательный завод. Раньше на этой ветке было семь "пристанционных" населенных пунктов, но после оптимизации остались две станции с немногочисленными жителями - Лужба да Амзас. Правда, в летний сезон сюда приезжает немало туристов и дачников. Пандемия этот поток только увеличила: популярные маршруты в район Поднебесных Зубьев со сплавом и рыбалкой многим сибирякам заменили отдых у моря.

Так или иначе, но электричка "Междуреченск - Бискамжа", которой хотели добираться в Тебу, буквально трещала по швам. Пассажиры с надувными лодками, веслами, собаками и прочим скарбом-живностью брали вагоны штурмом. Говорят, выходящим на остановках даже приходилось вылезать через окна. К счастью, вагонов нашей электричке в итоге добавили.

Любовь к чтению

Книги в Тебе, прежде чем заполнить ими новенькие полки, как полагается, поместили на карантин.

- Раньше библиотека у нас была при клубе местного участка леспромхоза, но в 1990-х леспромхоз ликвидировали, и осталась от клуба, который разобрали по бревнышкам, одна кинобудка, - вспоминает глава поселка Татьяна Кокунова. - А школьную библиотеку расформировали, когда у деревянного здания, которому больше полувека, просело одно крыло и пришлось уплотняться.

Когда-то в поселке, где сейчас почти семьсот жителей, было больше трехсот учеников, а теперь - шестьдесят с небольшим. Новую школу-девятилетку с детским садом на двадцать мест, театральной студией, мастерскими и библиотекой начнут строить по федеральной программе в 2021 году. А этой весной, когда началась пандемия, местные школьники учились дистанционно: тетради с выполненными домашними работами складывали в специальные ящики при школе, а задания учителя отправляли по WhatsApp. Интернет в поселке слабенький: провайдер отложил работы по модернизации оборудования из-за особого режима. Но знания поселковая школа уже много лет дает отличные. Ее выпускники поступают в лучшие вузы страны.

- Моя дочь при поступлении в университет успешно прошла очень сложное собеседование на английском, который ей преподавала Людмила Сергеевна Михеева, отработавшая в нашей школе четыре десятка лет. Ребята у нас хорошо подготовлены, в том числе и благодаря урокам преподавателя русского и литературы с 40-летним стажем, заслуженного учителя России Любови Павловны Ивановой, - продолжает глава поселка. - Любовь Павловна прививает детям любовь к книгам. Мои внуки, например, засыпают только под "Федорино горе". У нас многие жители всю жизнь читают с большим удовольствием. Так что библиотека, собранная "Российской газетой", обязательно будет востребована.

Лебединая верность

Среди самых активных читателей в Тебе - бессменный фельдшер местного ФАПа 70-летняя Фаина Таркова. Мать троих детей, бабушка девяти внуков и прабабушка двух правнуков в этом году получила звание почетного гражданина Междуреченского городского округа. Перед награждением не спала и не ела - волновалась.

- Все думала: разве ж я достойна? Я ведь не шахтер, который выдает уголь на-гора, каждый день спускаясь под землю и рис-куя жизнью. И теперь решила: раз оказано мне такое доверие, нужно еще лучше к людям относиться. Конечно, работу свою очень люблю, отдала ей больше пятидесяти лет. Это моя жизнь. Бывало всякое: роды приходилось принимать и в электричке, и в пассажирском поезде, и на дрезине. Экстренных больных отправляем в Междуреченск по железной дороге или, когда большая вода, катером на воздушной подушке. А в поселке у нас своя машина скорой помощи. И очень хорошие условия для приема пациентов: просторное и светлое помещение с горячей водой и теплым санузлом. Не ФАП, а белый лебедь. Мы так его и зовем, - вспоминает Фаина Ивановна.

Из деревянного барака с удобствами во дворе тебинские медики перебрались в новое здание восемь лет назад. В коллективе - семнадцать человек, включая сестер и санитарок стационарного отделения паллиативной помощи, которые ухаживают за лежачими тяжелобольными. В основном это бездомные и отказники, доставленные с разных станций, ожидающие своей очереди на отправку в интернаты для престарелых и инвалидов. Общими силами сотрудники стараются поддерживать в амбулатории чистоту и порядок. Текущий ремонт - побелить и покрасить - делают вскладчину. Городское начальство вместе с руководством центральной районной больницы, нагрянув однажды в гости, не сдержало эмоций: "Да у вас здесь настоящий оазис!"

Участников программы "Земский фельдшер", как, впрочем, и "Земский учитель", в Тебе пока нет. Но троих выпускниц местной школы уговорили поступить в медицинский колледж. Обеспечили девушкам небольшую прибавку к стипендии, и теперь они обязаны отработать в поселке три года. Повышенную стипендию получает и будущая фельдшер Ольга Иродова, которая уже через год должна сменить на ответственном посту Фаину Таркову. К слову, дети фельдшера-ветерана по маминым стопам не пошли. Старший сын Александр - военный летчик, младший Павел - машинист электровоза, дочь Лариса - начальник поселковой подстанции. Но трехлетняя внучка уже то и дело просится вместе с бабушкой на вызов.

- Знаете, я ведь медицинским работником быть не собиралась, - призналась Фаина Ивановна. - Пока в седьмом классе не прочитала книгу Юрия Германа "Дорогой мой человек". Это все и решило. Позже я разыскала и прочла остальные части трилогии про доктора Устименко. Он стал для меня примером отношения к людям и честного служения своему делу.

Кстати

Акцию "Книга в добрые руки" филиал "РГ" в Кузбассе проводит с 2016 года. За это время с помощью читателей газеты, двух библиотек Кузбасса и Почты России созданы народные библиотеки в труднодоступных таежных поселках Шор-Тайга, Эльбеза, Усть-Анзас и Ортон.

Прямая речь

Евгений Шапуленко, заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению:

- Когда речь идет о благотворительных и безвозмездных акциях, мы всегда рады помочь. А учитывая, что в поселок автотранспортом добраться крайне проблематично (разве что на спецтехнике), роль железной дороги здесь возрастает вдвойне. И этот проект нам удалось реализовать вместе с коллегами из Абаканского территориального управления Красноярской железной дороги, которые также с готовностью согласились принять участие в доставке книг.