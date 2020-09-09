На новосибирских выборах будут работать независимые наблюдатели

Новости

Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась 16:41
"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО 16:34
Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году 16:34
Путин поддержал идею по использованию оставшихся денег, выделенных туротрасли 16:23
Honda назвала цены на обновленный CR-V. Он стал значительно дороже 16:22
СК просит арестовать замминистра энергетики по делу о хищении более 600 млн 16:20
СМИ: Сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 16:16
Эксперты БелАЭС подтвердили надежность системы безопасности станции 16:00
Столичный регион Греции охватили пожары 15:55
У побережья Нигерии пираты захватили в плен двух россиян 15:54
Новую велозарядку для гаджетов поставили на МЦД в Москве 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 16:34
Рубрика: Власть

На новосибирских выборах будут работать независимые наблюдатели

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В качестве наблюдателей на предстоящих выборах в Новосибирской области будут участвовать профессиональные независимые юристы. По мнению эксперта Павла Шмакова, это позволит дать оперативную экспертную оценку законности процедуры голосования.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- В качестве независимых наблюдателей, корпус которых сформировала Общественная палата региона, выступают в том числе и профессиональные юристы. Их направили организации, работающие на рынке юриспруденции. Мы уверены, что их участие в качестве наблюдателей позволит давать оперативную экспертную оценку отдельно взятых обращений на горячую линию, подозрений на нарушения непосредственно на участках и законности процедуры голосования в целом, - заявил представитель АНО "Правовое общество" Павел Шмаков.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирцы стали участниками квеста "Карта нашей Победы"

Эксперт напомнил, что главное требование к процессу волеизъявления остается неизменным, все должно быть исполнено в строгом соответствии с законом о выборах - именно за этим и будут следить наблюдатели-юристы.

- При выявлении нарушений они незамедлительно передадут информацию в избирательную комиссию для принятия решения. В случае выявления грубых нарушений, кандидату это может грозить наказанием вплоть до постановки вопроса об их снятии с выборов и привлечении к административной или даже уголовной ответственности", - пояснил эксперт.

Напомним, что на выборах в Новосибирске 11-13 сентября в 900 участковых избирательных комиссиях будет организовано видеонаблюдение. Об этом сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо журналистам в среду. По её словам, в целом эти 900 участков охватывают более 1 млн 660 тыс. избирателей - больше 77 процентов избирателей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на ребенка
Лавров раскритиковал действия Берлина
В ЦИКе рассказали об автоматизированной системе проверки подписей
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Перевод всех госсервисов на портал госуслуг завершится к 2022 году
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября