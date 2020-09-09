На новосибирских выборах будут работать независимые наблюдатели

В качестве наблюдателей на предстоящих выборах в Новосибирской области будут участвовать профессиональные независимые юристы. По мнению эксперта Павла Шмакова, это позволит дать оперативную экспертную оценку законности процедуры голосования.

- В качестве независимых наблюдателей, корпус которых сформировала Общественная палата региона, выступают в том числе и профессиональные юристы. Их направили организации, работающие на рынке юриспруденции. Мы уверены, что их участие в качестве наблюдателей позволит давать оперативную экспертную оценку отдельно взятых обращений на горячую линию, подозрений на нарушения непосредственно на участках и законности процедуры голосования в целом, - заявил представитель АНО "Правовое общество" Павел Шмаков.

Эксперт напомнил, что главное требование к процессу волеизъявления остается неизменным, все должно быть исполнено в строгом соответствии с законом о выборах - именно за этим и будут следить наблюдатели-юристы.

- При выявлении нарушений они незамедлительно передадут информацию в избирательную комиссию для принятия решения. В случае выявления грубых нарушений, кандидату это может грозить наказанием вплоть до постановки вопроса об их снятии с выборов и привлечении к административной или даже уголовной ответственности", - пояснил эксперт.

Напомним, что на выборах в Новосибирске 11-13 сентября в 900 участковых избирательных комиссиях будет организовано видеонаблюдение. Об этом сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо журналистам в среду. По её словам, в целом эти 900 участков охватывают более 1 млн 660 тыс. избирателей - больше 77 процентов избирателей.