Президент проверил ход ликвидации последствий паводков в Иркутской области

Глава государства оценил ход работ по ликвидации последствий летних паводков 2019 года на территории региона. По видеосвязи Владимир Путин заслушал доклады заместителя председателя правительства страны Марата Хуснуллина, Министра строительства РФ Владимира Якушева, а также исполняющего обязанности главы региона Игоря Кобзева.

Марат Хуснуллин подключился к телемосту из микрорайона Угольщиков. Здесь уже сдано 3 дома на 66 квартир для людей, потерявших жилье из-за разлива реки Ия летом 2019 года.

- Правительством Иркутской области при поддержке Федерального центра проводится большая работа, в первую очередь, по обеспечению жильем и оказанию социальной поддержки гражданам, пострадавшим от наводнения: восстановление объектов образования и социальной сферы, строительство объектов инженерной защиты. В части объектов социальной сферы и здравоохранения произведен ремонт и монтаж модульных зданий в 49 профильных учреждениях, - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Помимо строительства новых зданий на пострадавших территориях ведется благоустройство общественных пространств. На центральной улице Тулуна - улице Ленина - работы уже завершены. Проект разработали иркутские архитекторы. На его реализацию был получен федеральный грант в размере 70 миллионов рублей.

- Мы получили качественный объект, который стал любимым местом жителей Тулуна. 20 числа город будет праздновать День города, и все мероприятия уже планируют проводить здесь. Команда Игоря Ивановича, очень серьезно отработав на этом проекте, участвовала в этом году уже с семью проектами в конкурсе малых городов и исторических поселений. Пять проектов стали победителями, среди них Нижнеудинск - еще одна территория, которая серьезно пострадала в период паводка, который был в прошлом году, - отметил министр строительства России Владимир Якушев.

Также в прямой связи с президентом РФ приняли участие директор и ученики школы на 1275 человек в Тулуне. Как сообщила руководитель учреждения Наталья Болдуева, учебное заведение оснащено по последнему слову техники. Она отметила, что уже 1 сентября 1174 ребенка приступили к занятиям.

Кроме того, к беседе подключились и представители медицинского сообщества: глава Нижнеудинской районной больницы, где был проведен капитальный ремонт, Манат Раджабов и главный врач больницы в Тулуне Елена Гусевская, где силами Сбербанка было построено новое инфекционное отделение.

- Первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления. Об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область. Сейчас это отставание сокращается. Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона команда сильная. И я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме. - резюмировал по итогам прямой связи президент РФ Владимир Путин.

- Все работы будут завершены до 30 ноября 2020 года. Работа фонда капремонта, чьи дома попали в зону ЧС, полностью окончена. Сейчас идет комиссионная приемка работ, в том числе с участием управляющих компаний и жителей, - пояснил глава региона Игорь Кобзев.

На данный момент капитально отремонтировано 75 процентов из 2598 жилых помещений. На эти цели из федерального бюджета выделено 585 миллионов рублей.

Что касается поддержки жителей затопленных территорий, то на данный момент единовременную материальную помощь и финансовую помощь в связи с утратой имущества получили 47 тысяч человек.

Объем федерального финансирования составил 2,6 миллиарда рублей.

На прямой линии с руководителем страны присутствовали и обычные жители Тулуна и Нижнеудинска. Они рассказали Владимиру Путину о строительстве и реконструкции объектов социальной сферы, а также поделились своими впечатлениями от квартир, полученных взамен утраченного жилья.

- В результате паводка я лишилась дома, мои дети остались без крыши над головой. Но мы не остались один на один со своей бедой. Мы получили сертификаты на жилье. Потеряли мы старый неблагоустроенных дом, а теперь живем в новой современной квартире, - рассказала свою историю жительница Тулуна Людмила Зайцева.

Напомним, что для решения задач по ликвидации последствий паводка правительством Российской Федерации в 2019 году утверждена специальная программа.

Непосредственно на месте ЧС она была откорректирована и утверждена в новой редакции со сроком завершения до 2023 года.

Уже завершено устройство временных защитных сооружений на реках Уда и Ия в зоне подтопления. Начаты работы по строительству 6 из 11 дамб в городах Тулун, Нижнеудинск и селе Алыгджер как наиболее пострадавших от наводнения.

- Крайне важной задачей сейчас является обеспечение безопасности жителей Иркутской области. Прежде всего, это снижение рисков подтопления в период паводков. Для этого, как и планировалось, необходимо в полном объеме возвести дамбы и другие защитные сооружения. На эти цели выделено свыше 5 миллиардов рублей. Примерно 1,1 миллиарда рублей из областного бюджета и 4 миллиарда из федерального, - подчеркнул президент России Владимир Путин.

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