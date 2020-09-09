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09.09.2020 12:09
Рубрика: Власть

Путин оценил реализацию в Иркутской области поручений в сфере экологии

Глава государства Владимир Путин в ходе прошедшего 8 сентября телемоста заявил, что все поручения в сфере экологии, данные в июле, глава Иркутской области Игорь Кобзев выполнил. Видеоконференция главы государства с Иркутской областью была налажена из серьезно пострадавшего в прошлом году от паводков Тулуна.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Участие в телемосте приняли заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В докладе президенту глава Приангарья подробнее остановился на приоритетных направлениях деятельности правительства Иркутской области. Во-первых, на экологической безопасности жителей региона.

- Рабочее совещание, прошедшее в конце июля под Вашим руководством, позволило сдвинуть с мертвой точки одну из самых больших проблем области, связанную с ликвидацией экологического ущерба, накопленного в результате деятельности ООО "Усольехимпром". Многое уже сделано и по БЦБК. Ведутся работы по предотвращению попадания в Байкал черного щелока. Более шести тысяч кубометров жидкости перекачены в радиальные отстойники на безопасное расстояние для последующей их ликвидации. Главное - отходы БЦБК сегодня не угрожают Байкалу, - подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

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Также глава Приангарья доложил президенту об исполнении поручения о подписании Меморандума с ОАО "РЖД".

- Под меморандумом поставлено две подписи: моя и генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозерова. И мы оба персонально будем нести ответственность за то, что будет происходить здесь, на Байкале. Важно, что отныне ни одно действие не будет совершено без экологического заключения и без обсуждения с общественностью, - заявил врио губернатора Игорь Кобзев.

Отметил глава региона и работу, которая проводится правительством области в части лесовосстановления. Он доложил, что в Приангарье идут активные мероприятия по пресечению незаконных рубок. На сегодняшний день их сократили почти на 30 процентов. "Считаю правильным ввести норму для компаний и арендаторов: за каждое срубленное дерево высадить три", - предложил Игорь Кобзев.

- Отдельно хочу обратить внимание на то, о чем постоянно говорит глава региона, - на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. Еще раз подчеркну: пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо. В прошлые годы, десятилетия много было допущено ошибок. Сегодня важно, что данные мною в июле поручения Игорь Иванович уже практически все отработал. Но мы поняли сегодня в ходе обсуждения, что есть еще над чем работать дальше. Подписанный план мероприятий и меморандум, о котором шла речь, только что мы говорили с руководителем "РЖД", по расширению БАМа и Транссиба, этот меморандум должен неукоснительно исполняться. Хочу обратить на это ваше внимание,- подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин также поддержал инициативу исполняющего обязанности губернатора Иркутской области, который предложил в течение ближайших лет объявить в России Год Байкала.

- Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая, - отметил Владимир Путин.

Глава региона подчеркнул важность и экономической составляющей. Одна из главных задач - привлечение федерального финансирования в рамках нацпроектов, а также возвращение крупных компаний в качестве налогоплательщиков в Иркутскую область.

- В этом направлении есть первые успехи. Принято решение, что компания "Полюс" перерегистрирует компанию "СЛ Золото" в Иркутской области, - сказал глава региона.

Одним из значимых моментов в развитии образовательной инфраструктуры Приангарья врио губернатора Игорь Кобзев назвал перспективу строительства в Иркутске суворовского училища. Уже начаты предпроектные работы, уборка территории и ее приведение в надлежащий вид. Суворовское училище должно быть готово уже к 1 сентября следующего года.

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