В Кузбассе впервые одновременно с ремонтом дорог обновляют тротуары. Особое внимание - доступности уличной среды.

Лично проверить эту самую доступность, прокатившись по городу в инвалидной коляске, недавно предложил один из интернет-пользователей мэру Кемерова Илье Середюку. Градоначальник на эксперимент пока не решился, но назвал его неплохой идеей: областной центр действительно до сих пор рос и развивался без учета потребностей маломобильных граждан. В результате любая прогулка для них превращалась в преодоление полосы препятствий.

Впрочем, ситуация уже меняется к лучшему. Так, во время работ дорожники теперь целенаправленно занижают бортовой камень на подходах к проезжей части и тротуарам. Для пешеходов преклонного возраста, мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья это вовсе не мелочь, а очень важное условие. И оно строго соблюдается, в том числе при капремонте кемеровского проспекта Шахтеров - главной транзитной магистрали протяженностью четыре километра.

- Радует, что теперь больше внимания уделяется тем, кто ходит пешком. Мне вот без трости на улице совсем тяжело, особенно если постоянно перешагивать через бордюры. Но теперь-то уж точно смогу гулять, ходить за хлебом, - радуется 83-летняя Александра Попова, инвалид третьей группы.

Задача обустраивать пешеходные зоны одновременно с дорогами - можно сказать, стратегическая. За 2020 год в Кузбассе уложат почти семьдесят тротуаров общей площадью около трехсот тысяч квадратных метров. Только в столице области на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обновят 26 придорожных участков, и шесть сверх плана: погода пока позволяет не снижать темпов работ.