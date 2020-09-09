Впервые в Сибирском федеральном округе состоялся этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде в рамках серии X-WATERS 2020.

Почти полторы сотни участников из семнадцати городов России, включая Москву, Екатеринбург, Саратов, Пермь, Новосибирск, Томск, Барнаула и Кемерово собрались на берегу Беловского водохранилища. Раньше здесь, на территории поселка Инского, был дикий пляж. А теперь это бухта "Ассоль" с современным комплексом для отдыха и проведения спортивных соревнований.

В X-WATERS Kuzbass участвовали полторы сотни мужчин и женщин, которых разделили на возрастные группы от восемнадцати до шестидесяти лет. При этом к любителям присоединились и опытные пловцы, как, например, мастер спорта международного класса и призер чемпионата Европы Сергей Маков из Омска. Пандемия коронавируса, конечно, сказалась, но все же заплыв получился международным - благодаря пловцам из Швейцарии, хоть и с русскими корнями.

Спортсмены пробовали свои силы на дистанциях протяженностью один, три и шесть километров. Организаторы обеспечили максимальную безопасность: каждому пловцу был выдан индивидуальный сигнальный буй, а рядом дежурили спасатели на лодках. Температура воды была +19 градусов, а потому гидрокостюмы не потребовались.

Надо отметить, что большинство спортсменов-любителей за секунды не бились, а плыли в свое удовольствие. Скажем, беловчанин Егор Васильев ради заплыва в буквальном смысле слез с экскаватора - отработал накануне машинистом в ночную смену. Шесть километров он преодолел под аплодисменты зрителей.

- Главное, доказал себе: покорять такие расстояния в воде можно, надо только проявить силу воли. А физических сил мне и так хватило, ведь я серьезно занимаюсь лыжами, - поделился Егор впечатлениями.

В итоге до финиша доплыли все. В сентябре любителей плавания в естественных водоемах ждет крымский этап - заплыв через Керченский пролив.