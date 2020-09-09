Народный художник России, ветеран войны и труда Вениамин Чебанов в день своего 95-летия представил новое масштабное полотно.

В Сибирской мемориальной картинной галерее "Великая Отечественная война 1941-1945 годов" (она находится в знаменитом стоквартирном доме на Красном проспекте) хранится 520 живописных и графических работ автора, а также 40 книг и 25 пластин для линогравюры. Все они переданы художником в дар Новосибирску.

Одна из известных его работ - диорама, посвященная подвигу воинов-сибиряков 150-й (22-й) Сибирской добровольческой гвардейской дивизии в боях на Ржевско-Вяземском плацдарме. Полотно размером 2,7 на 10 метров создано к 72-й годовщине Великой Победы. Несмотря на почтенный возраст, Вениамин Карпович продолжает творить - в день своего юбилея презентовал картину "Клятва ополченцев. Саур-могила. 2014", на этот раз - о современных событиях в Донбассе. Кроме того, в этом году вышла книга сибирских поэтов "Живем и помним", посвященная Великой Отечественной войне, иллюстрированная юбиляром.

Вениамин Чебанов оказался на фронте в 18 лет, и впечатления юного солдата стали сюжетами для сотен его картин. Фото: Татьяна Кравченко

Военная тема присутствует во всем творчестве художника. Боевые действия, ровесники, сослуживцы - все так, как видел Вениамин Чебанов, который попал на фронт в восемнадцать лет и прошел Великую Отечественную в должности командира взвода, затем роты. Его работы есть в музеях страны и в частных собраниях Польши, Болгарии, Германии, Франции, Австрии, США, Финляндии, Японии.

В год 75-летия Победы картины народного художника России путешествуют по районам области. Передвижные выставки при поддержке минкультуры региона открыты в Мошково, Куйбышеве, Карасуке.

Еще одним подарком ветерану стала посвященная его творчеству экспозиция в вагоне поезда-музея "Новосибирск - Новониколаевск", который курсирует в метрополитене.