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09.09.2020 06:33

Лак против вандалов

Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 202(8256)
В томском сквере "Сад ветров" стартовал необычный антивандальный эксперимент. Городские фонари обработали гидрофобным покрытием для защиты от несанкционированной расклейки объявлений.
Общественники надеются, что покрытие убережет сквер от вандалов. Фото: Центр развития городской среды Томской области Общественники надеются, что покрытие убережет сквер от вандалов. Фото: Центр развития городской среды Томской области
Общественники надеются, что покрытие убережет сквер от вандалов. Фото: Центр развития городской среды Томской области

Специальный лак, разработанный российскими производителями, применяется на объектах промышленного и гражданского назначения. Он образует пленку, которая снижает прилипание грязи и упрощает очистку окрашенной поверхности. А томский общественник Сергей Дорофеев решил попробовать использовать данное покрытие для того, чтобы сделать любимый город чище.

- В качестве испытаний выбрал три объекта. Договорился с администрацией города на покрытие двух остановок "Кулагина" на улице Фрунзе: одна - оргстекло, другая - краска, металл и дерево. А еще обработал лаком металлические двери подъездов, - рассказывает Сергей.

Фото: iLexx / istockphoto
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Через два месяца Дорофеев проверил объекты. Результаты впечатляют - обработанные остановки и двери подъездов остались абсолютно чистыми. Инициативный томич поделился находкой с городской администрацией. Ведь чиновники постоянно жалуются на то, что не могут справиться с расклейщиками несанкционированной рекламы. Однако в мэрии ответили, что считают применение антивандального лака нецелесообразным.

Тем временем гидрофобным покрытием заинтересовались специалисты Центра развития городской среды Томской области. В качестве эксперимента спецсредством обработали несколько опор освещения в сквере "Сад ветров".

- Новый сквер на пересечении улиц Белинского и Усова появился в прошлом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - рассказала "РГ" сотрудник центра Мария Макеева. - Однако люди уже начали портить благоустроенное пространство. Фонари заклеили рекламой, и они стали выглядеть неопрятно.

Общественники надеются, что покрытие убережет сквер от вандалов, а чиновники все-таки заинтересуются новой методикой.

- Это уже не первый эксперимент, который мы проводим в сквере, - говорит Мария Макеева. - "Сад ветров" стал одним из пилотных проектов "Живой лаборатории" - сообщества студентов и специалистов, которые занимаются внедрением современных решений в городскую инфраструктуру.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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