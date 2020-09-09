Вот невезуха... Последний день командировки, два часа свободного времени, а Национальный музей Северной Осетии, где давно собирался побывать, встречает меня закрытой дверью. Короткая запись предупреждала: открытие состоится 9 сентября. Помялся у входа, ломая голову: чем заняться? И собрался было уходить, но тут, ура, замечаю выходящего из здания Батраза Цогоева, директора музея, с которым познакомился накануне на одном из мероприятий.

Новые технологии позволят привлечь внимание к культурному наследию новую, пока еще не лояльную аудиторию, например, подрастающее поколение, которое смотрит на мир через гаджеты. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Здравствуйте, Батраз Таймуразович, - бросаюсь к нему и объясняю ситуацию. Он смотрит на часы: "Что ж, время позволяет, попробуем в порядке исключения решить вашу проблему". И широким жестом руки приглашает пройти в музей.

- Здание музея, - рассказывает Батраз Цогоев, - расположено в бывшей табачной фабрике Вахтангова, отца известного театрального режиссера и актера. Этот корпус - сам по себе уже исторический экспонат. Но сейчас после проведенной реконструкции одна из главных особенностей музея, считаю, - уникальное мультимедийное оборудование, установленное здесь.

Заходим в один из первых экспозиционных залов. Помимо различных исторических артефактов здесь установлен большой тач-стол. Они, кстати, есть почти в каждом большом помещении.

- Фактически это огромный планшет, на котором можно не только прочитать информацию о том или ином историческом периоде, но и посмотреть фильмы или 3D-инсталляции, - рассказывает Батраз Цогоев.

И листая пальцем страницы, как в обычном планшете, находит 3D-реконструкцию древней крепости.

- Вот сейчас мы с вами побродим по ее улицам, окунемся в мир давно минувших столетий и увидим его своими глазами, - говорит он. И уточняет: - Все реконструкции сделаны с исторической достоверностью.

- А можно увидеть осетинский дом Средневековья?

- Пожалуйста, - отвечает Батраз Таймуразович. Несколько движений пальцем - и открывает на тач-столе "гостевой зал" осетинского дома раннего Средневековья. Причем с помощью 3D-реконструкции можно рассмотреть всю детали жилища в мельчайших подробностях.

- К сожалению, самих таких 3D-реконструкций пока еще мало, - замечает Батраз Цогоев.- Нам предстоит их создавать. Это большая работа. Но возможности здесь безграничны. Ведь память тач-столов исчисляется терабайтами.

Переходим в другой зал. "Теперь достаем смартфон, - предлагает он, - если у вас заранее загружено приложение "Артефакт", то вы можете самостоятельно знакомиться с экспонатами"...

Это еще одно новшество, которое используется в залах Нацмузея. Достаточно навести свой мобильник с установленным приложением на QR-код рядом с объектом, и на экране телефона или любого другого гаджета появляется объемная информация о музейном предмете, фото и видеоролики. Такая своеобразная "дополненная реальность". "Использование этой технологии позволяет сделать осмотр экспозиции еще более увлекательным и познавательным", - констатирует директор музея.

Ну и конечно, в каждом зале музея установлены огромные мультимедийные экраны, на которых транслируются 3D-реконструкции, редкие фотоснимки, документальные фильмы и другие познавательные материалы.

Заметив мой удивленный вид - откуда, мол, такое роскошество, Батраз Цогоев пояснил, что уникальное мультимедийное оборудование - своего рода подарок федеральной программы "Цифровая культура" национального проекта "Культура". "И мы тут не исключение, - отметил он. - Подобной технологией оснащен Дом-музей Плиева. А до конца года она заработает в Мемориальном доме-музее Хетагурова".

Цифровизация услуг культуры не заменит, допустим, настоящий поход в музей. Но она позволяет расширить доступ к культурному наследию. Жители даже самых удаленных городов смогут ознакомиться с произведениями искусства не только страны, но и мира

А в Московской области оценили новые технологии посетители сразу нескольких музеев и усадебных комплексов.

От обычных концертных залов виртуальный отличается наличием большого мультимедийного экрана, на который можно транслировать любые выступления любых коллективов, причем без потери качества звука. К примеру, в Музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим" обновить сцену симфонией N5 Бетховена выпала честь Государственному академическому симфоническому оркестру России им. Е. Светланова.

Технические возможности зала позволяют проводить как живые концерты, так и программы в записи - можно транслировать звездные выступления хоть Метрополитен-оперы, хоть Венского филармонического оркестра Иоганна Штрауса. В этом и смысл виртуальных залов - дать возможность как можно большему числу зрителей в самых отдаленных регионах и городах страны насладиться мастерством признанных виртуозов.

Еще один вестник "Цифровой культуры" - мультимедийные гиды в музеях. Их в Подмосковье уже четыре. Первый появился в Историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в Больших Вяземах", затем ими обзавелись "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный и Музей-заповедник П.И. Чайковского. Готовится к его получению и Зарайский кремль - единственный сохранившийся полностью кремль Подмосковья.

Мультимедийный гид - это созданные с применением технологий дополненной реальности цифровые "экскурсоводы", которые могут работать как на стационарных мониторах музеев, так и в мобильных приложениях посетителей. По музею в Больших Вяземах, к примеру, теперь можно прогуляться в компании друзей и современников Пушкина, которые с экранов расскажут и обо всех обитателях усадьбы, и об истории появления в ней тех или иных артефактов. А в "Новом Иерусалиме" гид, загруженный в телефон, распознает экспонаты постоянной экспозиции "Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI - начала XX века", выводя всю информацию о них на экраны мобильных устройств. По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, за последнее время музеи Подмосковья совершили цифровой скачок длиной в несколько лет.

- За весь прошлый год в 70 муниципальных и государственных музеях Подмосковья побывали более 4,2 миллиона человек, - говорит она. - А сейчас мы уже насчитали 4,6 миллиона онлайн-посетителей.

Справка "РГ"

Федеральный проект "Цифровая культура" - одно из трех направлений нацпроекта "Культура", большой долгосрочный проект, который предусматривает создание виртуальных концертных залов в регионах, оцифровку и включение в Национальную электронную библиотеку книжных памятников, проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", а также создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставкам, помогающих посетителю получить больше разной и интересной информации о произведениях искусства.

Тач-столы - это огромный планшет, на котором можно не только прочитать информацию о том или ином объекте, но и посмотреть фильмы или 3D-инсталляции. Фото: Фото пресс-службы правительства Северной Осетии

Комментарий

Максим Ксензов, заместитель министра культуры РФ:

- Рассказ корреспондентов газеты, конечно, лишь небольшой штрих к тому, как идет цифровая трансформация культуры в регионах. Федеральный проект "Цифровая культура" направлен на обеспечение и широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны, чтобы жители регионов получили доступ к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры.

В период пандемии цифровые ресурсы доказали свою востребованность. Люди получили доступ к культурным ценностям даже в условиях ограничения посещений театров, музеев и концертных площадок. И это, отмечу, дало новый стимул для того, чтобы цифровое направление в области культуры начало развиваться с еще большей силой.

Разумеется, ни цифровизация услуг культуры, ни один виртуальный проект не заменят, допустим, настоящий поход в музей. У любого произведения есть своя энергетика. Искусство, как известно, требует живого контакта. Но цифровые решения позволяют расширить доступ к культурному наследию. Жители даже самых удаленных городов смогут ознакомиться с произведениями искусства не только страны, но и мира.

А мультимедиа-гиды, которые все больше вытесняют уже привычные нам аудиогиды, позволяют сделать посещение музея более интересным и интерактивным. С помощью мобильного приложения "Артефакт" уже ваш смартфон превращается в гида по выставке. Благодаря технологиям дополненной реальности посетителю нужно всего лишь запустить приложение и навести камеру своего смартфона на экспонат. Приложение его распознает и расскажет о нем много интересных фактов. И вся информация, заметьте, - на экране личного устройства, что особенно актуально и безопасно в посткарантинный период.

Отмечу и такой момент. Приложением "Артефакт" в равной степени пользуются люди всех возрастов. Мы же ставим задачу - и платформа это позволяет - привлечь новую, пока еще нелояльную аудиторию, например подрастающее поколение, которое смотрит на мир через гаджеты.

Причем мы стараемся сделать даже технологически сложные продукты максимально простыми для использования сотрудниками учреждений культуры. Любой музей бесплатно может создать с помощью платформы "Артефакт" мультимедиа-гида буквально за три дня, для этого нужны только желание, компьютер и фотокамера.

Музеи ежегодно в рамках нацпроекта оцифровывают 75 выставок. Но подключаются к приложению "Артефакт" и те музеи, которые не попали в программу. Таким образом, сейчас в платформе представлено 360 выставок, которые подготовили 200 музеев. И это еще не предел.

В рамках национального проекта мы планируем создание 450 мультимедиа гидов к 2024 году. Отбор проходит на конкурсной основе. Принять участие может любой музей. Например, в прошлом году было создано 78 мультимедиа гидов для музеев из 42 регионов страны. Думаю, что в ближайшем будущем мы сможем охватить все регионы России.