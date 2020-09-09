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09.09.2020 13:30
Рубрика: Экономика

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Текст: Елена Манукиян
В числе регионов-лидеров по числу детей, родившихся в первой половине этого года - Чеченская республика, Ненецкий автономный округ, а также Тыва, Ингушетия и Дагестан. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В этих пяти регионах наблюдается низкий уровень смертности и как следствие - положительный естественный прирост населения.

Фото: iStock
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А вот меньше всего детей родилось в Тульской, Владимирской, Ленинградской и Смоленской областях, а также республике Мордовия. При этом общая тенденция на снижение рождаемости наблюдается на большей части территории России. Так за шесть месяцев в 2020 году в стране зарегистрировано на 6% новорожденных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с января по июль на свет появилось 811 тысяч младенцев.

Самые высокие показатели смертности в Псковской, Тверской, Тульской, Новгородской и Владимирской областях. Также в первой половине года высокая летальность отмечена в мегаполисах. Например, в Москве 11,4 умерших на 1000 населения, тогда как в прошлом году было 9,7 умерших на 1000 населения.

Читайте комментарии к "Основным показателям социально-экономического положения субъектов РФ в I полугодии 2020 года" в завтрашнем номере "РГ", на сайте rg.ru они будут опубликованы сегодня в 18.00.

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