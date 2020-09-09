Ставропольца осудили за взятку в 20 млн рублей сотруднику ФСБ

Жителя Нефтекумска в Ставропольском крае приговорили к лишению свободы за дачу взятки сотруднику ФСБ. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, мужчина передал оперативнику 20 миллионов рублей.

- В мае 2019 года осужденный, являясь фактическим владельцем двух коммерческих организаций, предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по Ставропольскому краю деньги за прекращение проверки в этих организациях и общее покровительство, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Мужчину задержали сразу после передачи сотруднику ФСБ 19 миллионов 985 тысяч рублей и бутылки коньяка. Отмечается, что вся операция проходила под контролем сотрудников спецслужбы. В итоге суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки" и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.