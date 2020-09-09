Житель Ставрополя Сергей Артюшенко, сумевший заинтересовать своей находчивостью самого Илона Маска, снова всех удивил. Теперь он на тюнингованном ярко-зеленом автомобиле СМЗ С-3Д, больше известном в народе как "инвалидка", проехал до Санкт-Петербурга и обратно.

Сергей Артюшенко: Своим ходом я преодолел 5080 километров, только заливая бензин и масло. Фото: Из архива Сергея Артюшенко

Напомним, прошлой весной настоящий фурор в соцсетях произвело видео, на котором 19-летний молодой человек несется по дороге вперед багажником на ВАЗ-2106 ("Шестерка" Сергея Артюшенко" - "РГ-Неделя" от 06.03.2019). Эта переделанная машина огорошила не только сотни тысяч пользователей интернета, но и даже знаменитого изобретателя Илона Маска.

На сей раз Артюшенко использовал советский автомобиль-мотоколяску, который купил почти год назад. Проржавевшую от времени машину, понятно, полностью пришлось переделывать.

- Кузов был гнилой, капот вообще поменял. Знакомые помогли с тюнингом, установили крутой звук в "инвалидку", - рассказывает он.

И 22 августа легенда отечественного автомобилестроения отправилась в Санкт-Петербург. Правда, в 500 километрах от города поездка чуть не сорвалась.

- Появился дым из выхлопной трубы, то есть начались проблемы с поршневой группой в двигателе. Но все-таки рискнул продолжить путешествие, только доливал масло чаще, - рассказывает Сергей.

Умельцы создавали из "инвалидки" самые немыслимые творения - трициклы, аэросани, мини-тракторы, вездеходы

В итоге до Питера удалось добраться, а уже там машину подлатать. Здесь необычным ретроавтомобилем заинтересовался известный российский автоблогер Константин Заруцкий, больше известный как AcademeG.

"Я нашел сокровище. "Инвалидочка". Салон, обращаем особое внимание, музло, куча каких-то тумблеров, я боюсь вообще представить, что это такое. И это все приехало своим ходом из Ставрополя!" - не сдерживал эмоций блогер, делясь своими впечатлениями в Сети.

А вот на обратном пути Сергею пришлось поволноваться: в Подмосковье его остановили сотрудники ГИБДД, поначалу собиравшиеся вообще задержать необычное авто. Но в итоге все обошлось.

И в прошлый четверг Артюшенко вернулся в Ставрополь. Вот как он описал итоги поездки: "33 часа за рулем, 130 литров АИ-92, 3 литра моторного масла. Именно эти три пункта помогли нам добраться обратно в Ставрополь из Санкт-Петербурга. Кто бы что ни говорил, "инвалидка" ехала и ехала. Своим ходом я преодолел 5080 километров, только заливая бензин и масло".

Справка "РГ"

Последнее поколение советских "инвалидок" СМЗ С-3Д начали производить в 1970 году на подмосковном Серпуховском автозаводе, визитной карточкой которого позже станет "Ока". Кстати, Сергей Артюшенко на свою поставил двигатель от этой легендарной малолитражки. А вот на заводе на мотоколяску, как следует из названия, ставили двигатель мотоцикла "Иж Планета" объемом 346 кубических сантиметров.

СМЗ С-3Д всегда были популярны у гаражных мастеров. Для них требовались водительские права категории "А", так как фактически это был тяжелый квадроцикл. Умельцы же создавали из "инвалидки" самые немыслимые творения - трициклы, аэросани, мини-тракторы, вездеходы. А описание подобных самоделок в изобилии печатали в чрезвычайно популярном в свое время журнале "Моделист-конструктор".

Кстати

Сергей Артюшенко родом из Невинномысска. В подростковом возрасте у талантливого парня уже была своя мастерская, где он делал мебель. А шесть лет назад юноша решил попробовать себя в изготовлении почвенных культиваторов, и эти изделия стали пользоваться большой популярностью у аграриев. Сейчас парень учится в Ставропольском государственном аграрном университете на специалиста по электроэнергетике и электротехнике. А учебу в вузе совмещает со сборкой сельхозтехники и с автомобильным тюнингом.