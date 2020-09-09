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09.09.2020 14:58
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии три человека погибли при взрыве на заводе

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех человек при взрыве бытового газа на мини-заводе в селе Экажево. Об этом сообщает региональное управление СК России.

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По данным ведомства, трагедия произошла вечером 8 сентября. На территории цеха по производству пенобетонных блоков из-за утечки бытового газа из производственной печи произошел взрыв. В результате погибли трое сотрудников завода.

Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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