В Железноводске начали угощать кофе за собранный мусор

В курортном городе Железноводске в Ставропольском крае организовали экологическую акцию, с помощью которой местные власти планируют поддерживать территорию в постоянной чистоте.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, по условиям акции, любой человек, собравший ведро мусора рядом с Курортным озером, может получить в местных кафе бесплатный стаканчик кофе.

- Муниципалитет подключился к международной экологической акции. Экочеллендж набирает обороты по всему миру. Теперь прямо у озера жители Железноводска и туристы смогут получить бонус в виде ароматного кофе за собранный мусор, - отметил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Акция будет действовать на территории всех кафе, которые расположены на набережной озера. Необходимый для сбора мусора инвентарь можно получить в самих заведениях. Акцию в администрации Железноводска пообещали сделать бессрочной.