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09.09.2020 12:53
Рубрика: Общество

В Железноводске начали угощать кофе за собранный мусор

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В курортном городе Железноводске в Ставропольском крае организовали экологическую акцию, с помощью которой местные власти планируют поддерживать территорию в постоянной чистоте.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска
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Как сообщили в пресс-службе администрации города, по условиям акции, любой человек, собравший ведро мусора рядом с Курортным озером, может получить в местных кафе бесплатный стаканчик кофе.

- Муниципалитет подключился к международной экологической акции. Экочеллендж набирает обороты по всему миру. Теперь прямо у озера жители Железноводска и туристы смогут получить бонус в виде ароматного кофе за собранный мусор, - отметил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Акция будет действовать на территории всех кафе, которые расположены на набережной озера. Необходимый для сбора мусора инвентарь можно получить в самих заведениях. Акцию в администрации Железноводска пообещали сделать бессрочной.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край "Мусорная" реформа

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