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К началу учебного года две школы Архангельска обзавелись новыми спортивными площадками благодаря городскому проекту "Бюджет твоих возможностей". Причем самые активные - школы Соломбалы.

В 50-й построили современное футбольное поле с искусственным покрытием, ограждением, освещением и видеонаблюдением. Инициативу выдвинули родители, а ребята и педагоги ее поддержали. За проект "Пять оттенков футбольного мастерства" проголосовали около шести тысяч горожан, в итоге он получил два миллиона рублей.

Площадка будет доступна для всех жителей Соломбалы. В день открытия на ней сыграли первый матч выпускники школы и педагоги.

А в 49-й школе "Бюджет твоих возможностей" позволил оборудовать многофункциональную площадку для занятий разными видами спорта в любое время года. На ней уложили искусственное покрытие, установили ворота и сетки, смонтировали ограждение и освещение. Город выделил победителям народного голосования более 1,4 миллиона рублей. Здесь работают спортивные секции, в том числе волейбольная и баскетбольная, так что школьный стадион точно не будет пустовать.

Город поддержал победителей народного голосования

Тем временем в школе N 28 на улице Воронина полувековую хоккейную "коробку" с деревянными бортами и ржавыми конструкциями меняют на универсальную спортплощадку с противоскользящим покрытием и комбинированными воротами для игр с мячом. После обновления на ней можно будет сразиться даже в зимний футбол. На все работы уйдет более 2,2 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона принесла победа в областном конкурсе, остальную сумму добавили город и школа.

В пятой школе взялись за капремонт баскетбольной площадки. Оборудование на ней совсем устарело, но юные спортсмены все равно продолжали играть. Теперь для них установят новые баскетбольные щиты, ограждение и сделают основание из резиновой крошки.

- В школе работает секция баскетбола, поэтому потребность в такой спортивной инфраструктуре высокая. На обновленной площадке будут проводиться и уроки физкультуры в рамках общеобразовательной программы, - отметила директор "пятерки" Екатерина Селякова.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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