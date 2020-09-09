Как на железной дороге заботятся о здоровье пассажиров

Несмотря на непростую обстановку из-за коронавируса, пассажирские перевозки по железной дороге практически восстановились. Летом граждане массово покупали билеты на курорты, сейчас пассажиры ездят к родственникам, в командировки, да и просто по делам. На этом фоне на первый план выходит безопасность перевозок. На Октябрьской железной дороге говорят, что сейчас сохранение здоровья пассажиров и персонала обеспечивается целым комплексом довольно сложных мероприятий. Многие из них скрыты от глаз посторонних, но имеют колоссальное значение.

На вокзал без очереди

Один из главных принципов безопасности в период противоэпидемических мер - не допустить, чтобы на вокзал пришел заболевший пассажир или работник железной дороги. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей обязательное измерение температуры производится прямо при входе на вокзал. На Октябрьской железной дороге совместили эту процедуру для пассажиров с проверкой багажа - когда гражданин проходит через рамку металлоискателя, у него сразу же с помощью бесконтактного термометра измеряется температура. Это позволило избежать очередей, ввести тотальную термометрию всех пассажиров, а для самих граждан ничего особо не изменилось. Они просто приходят на вокзал как обычно, и если с температурой все в порядке, то пассажиров пропускают в зал ожидания. Всего на Октябрьской железной дороге закуплено 128 самых современных бесконтактных термометров, которые позволяют быстро провести осмотр.

Константин Мифтахов, заместитель начальника Октябрьской дирекции пассажирских обустройств (по развитию), отмечает, что для пассажиров ношение масок и перчаток на территории объектов железной дороги носит рекомендательный характер. Но для сотрудников железной дороги, особенно для фронт-лайн-персонала, который непосредственно работает с пассажирами, средства индивидуальной защиты обязательны. Каждый день на смену одному сотруднику выдается три маски, две пары перчаток и антисептик.

На вокзалах и железнодорожных станциях много магазинов и кафе. Они принадлежат бизнесменам, которые арендуют помещения. В условиях пандемии соблюдению правил арендаторами уделяется повышенное внимание.

- Дезинфекцию магазинов и кафе, расположенных на вокзалах, производит и контролирует ответственный сотрудник юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно разработанному стандарту безопасности. Контроль наличия дезинфицирующих средств осуществляется работниками дирекции при плановых и внеплановых осмотрах. Контроль за состоянием здоровья сотрудников кафе, магазинов и прочих структур, арендующих площади на вокзалах, возложен на ответственного сотрудника юридического лица или индивидуального предпринимателя, - подчеркивает Константин Мифтахов.

Скрыть что-то арендаторам сложно: витрины в магазинах и кафе чаще всего стеклянные, все на виду. К тому же во всех вокзальных помещениях, в кассовых залах, санитарных комнатах, на платформах производится регулярная дезинфекция, поэтому бизнес, говорят в ОЖД, старается брать пример.

Тотальная дезинфекция

Для обработки помещений вокзалов используются высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Обработка проводится во всех помещениях вокзалов, включая служебные. На вокзалах Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов реализованы противовирусные мероприятия, которые включают в себя усиленную уборку, нанесение специальной разметки и навигации для пассажиров о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Для обработки помещений вокзалов используются высокоэффективные дезинфицирующие средства

- Так, дважды в день в залах ожидания, в холлах, в кассовых зонах моют полы с дезинфицирующим раствором. Каждый час протираются дверные ручки, поручни, информационные стойки, раз в сутки протираются подоконники, диваны, кресла, стулья. После проведения уборочных работ уборочный инвентарь подвергается дезинфекции. Дополнительно силами сотрудников досмотра проводится ежедневная дезинфекция досмотрового оборудования. Каждые два часа в помещениях вокзальных комплексов осуществляется проветривание, - перечисляет Борис Корчажинский, главный инженер Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

На вокзалах и станциях, в принципе, всегда было чисто. Но с противоэпидемическими мероприятиями там все реально блестит, поэтому каждый предприниматель старается держать планку, ведь любая пылинка на витрине теперь сразу бросается в глаза.

Дистанция на верхней полке

В самих поездках для граждан мало что изменилось. В период наиболее сильных ограничений была особая рассадка, например, в купе ездили по двое, сокращалось число мест и в плацкартных, и в сидячих вагонах. Сейчас рассадка производится в обычном режиме, но в вагонах теперь убираются по четыре раза в сутки (раньше было два), используются обеззараживающие средства.

В поезде пассажир может находиться без маски, но проводник и другие фронт-лайн-работники все время следования поезда носят средства индивидуальной защиты. Каждый сотрудник должен ежедневно отчитываться о состоянии своего здоровья, проходить термометрию. Если вдруг у проводника или другого сотрудника поездной бригады выявляются признаки заболевания, то человека немедленно изолируют в служебном купе. Тут же отстраняются от обслуживания пассажиров и все коллеги, которые с ним контактировали. По прибытии в пункт назначения заболевший сотрудник отправляется на больничный, а его коллеги - на самоизоляцию. К работе они возвращаются только после закрытия листков нетрудоспособности и отрицательных тестов на коронавирус.

Измеряют температуру и у пассажиров. Используются бесконтактные термометры, граждане практически не замечают этой процедуры. Так, сразу после отправления состава сотрудник поездной бригады проходит по вагону с градусником и просит пассажиров протянуть запястье. Через долю секунды на дисплее загорается результат. Если температура пассажира не вызывает опасений, то сотрудник идет с термометром дальше.

Если пассажир болен

А если пассажир с инфекцией все же оказался в вагоне? Начальник Северо-Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Сергей Бушляев призывает в таких случаях сохранять спокойствие: для таких ситуаций создан четкий и понятный алгоритм.

- Проводник пассажирского вагона при выявлении у пассажира явных симптомов COVID-19 во время посадки в поезд немедленно сообщает о данном факте начальнику поезда, который в свою очередь незамедлительно информирует бригаду скорой помощи пункта отправления и ближайший пункт Роспотребнадзора. Решение о снятии пассажира или продолжении его следования в поезде будет принято врачами прибывшей бригадой скорой помощи, - говорит Сергей Бушляев и особенно подчеркивает: пассажира в чистом поле никто не высадит, он может быть удален из поезда только на железнодорожной станции, где есть медицинские учреждения.

При этом билет у пассажира не пропадет - начальник поезда проставляет отметку на проездном документе, что поездка была прервана. После выздоровления пассажир может подойти в кассу, предъявить документы из лечебного учреждения и оформить новый билет с оплатой плацкарты. А если продолжать путешествие не хочется - сдать билет.

- При возврате частично неиспользованного билета пассажир имеет право в билетной кассе на станции удаления получить стоимость билета за непроследованное расстояние на основании проставленной отметки на билете о прерывании поездки и документа из лечебного учреждения. При этом взимается сбор за оформление возврата денег по неиспользованному проездному документу, в настоящее время его размер составляет 2 рубля 10 копеек, - отмечает Сергей Бушляев.

Таким образом, даже если поездку пришлось прервать, гражданин практически ничего не теряет.

Р.S.

На ОЖД рассчитывают, что даже когда пандемия окончательно закончится и все ограничения будут сняты, пассажиры продолжат следить за своим самочувствием, будут заботиться об окружающих, надевая маски при первых признаках недомогания. В конечном счете все это позволит (пожалуй, впервые в истории перевозок) сформировать настоящую культуру здоровых поездок.

Важно

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Чисто и безопасно

Дезинфекция контактных поверхностей станет постоянной.

Некоторые алгоритмы будут сохранены даже после окончания всех ограничительных мер. Например, на вокзалах планируется взять за правило регулярную дезинфекцию контактных поверхностей. В ОЖД и Северо-Западном филиале АО "ФПК" констатируют: пассажиров с повышенной температурой в поездах практически нет. Пандемия заставила всех ответственнее относиться к своему здоровью и планированию путешествий.

Цифры

5800 новых элементов навигации о соблюдении санитарных мер появилось на вокзалах и станциях ОЖД.

1200 напольных линий предупреждают граждан о необходимости социальной дистанции.

2000 информационных стикеров наклеено на креслах в залах ожидания в целях соблюдения дистанцирования пассажиров.