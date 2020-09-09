Калининградские учителя впервые получили служебные автомобили. С помощью пяти новых кроссоверов талантливые педагоги смогут добираться до школ малых городов и сел, чтобы проводить там мастер-классы. Проект, получивший название "Большая перемена", реализуется в рамках нацпроекта "Образование".

Идея в том, чтобы учителя, чьи подопечные демонстрируют блестящие результаты на государственной итоговой аттестации и Всероссийской олимпиаде школьников, делились опытом и знаниями с коллегами. По словам министра образования области Светланы Трусеневой, в новом проекте примут участие 22 активных и опытных педагога.

- Мы давно перестраиваем систему повышения квалификации учителей и убеждаемся в том, что формат мастер-классов, живого общения дает большой педагогический эффект, - отмечает Светлана Трусенева. - В рамках регионального проекта "Большая перемена" новые технологии будут внедряться силами педагогического сообщества по отдельным предметам. Это методическая помощь как детям, которые претендуют на высокие достижения в образовании, так и учителям.

Автомобили купили представители местного бизнеса. На них будут ездить учителя из калининградской "Школы будущего", Ассоциации сельских инновационных школ, Института развития образования, IT-школы Samsung при региональном центре развития одаренных детей, лицея N 23 и Полесской школы.

Пока речь идет о мастер-классах по 10 предметам - русскому языку, литературе, математике, информатике, химии, биологии, физике, астрономии, истории и обществознанию.