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09.09.2020 15:35
Рубрика: Общество

Кроссовер для учителя

Текст: Ульяна Блажчишина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 202(8256)
Калининградские учителя впервые получили служебные автомобили. С помощью пяти новых кроссоверов талантливые педагоги смогут добираться до школ малых городов и сел, чтобы проводить там мастер-классы. Проект, получивший название "Большая перемена", реализуется в рамках нацпроекта "Образование".

Идея в том, чтобы учителя, чьи подопечные демонстрируют блестящие результаты на государственной итоговой аттестации и Всероссийской олимпиаде школьников, делились опытом и знаниями с коллегами. По словам министра образования области Светланы Трусеневой, в новом проекте примут участие 22 активных и опытных педагога.

Фото: Татьяна Кузнецова/РГ
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- Мы давно перестраиваем систему повышения квалификации учителей и убеждаемся в том, что формат мастер-классов, живого общения дает большой педагогический эффект, - отмечает Светлана Трусенева. - В рамках регионального проекта "Большая перемена" новые технологии будут внедряться силами педагогического сообщества по отдельным предметам. Это методическая помощь как детям, которые претендуют на высокие достижения в образовании, так и учителям.

Автомобили купили представители местного бизнеса. На них будут ездить учителя из калининградской "Школы будущего", Ассоциации сельских инновационных школ, Института развития образования, IT-школы Samsung при региональном центре развития одаренных детей, лицея N 23 и Полесской школы.

Пока речь идет о мастер-классах по 10 предметам - русскому языку, литературе, математике, информатике, химии, биологии, физике, астрономии, истории и обществознанию.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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